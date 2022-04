Malena Pichot respondió si los tuits que publicó estaban dirigidos a la China Suárez: “Entiendo que aplican”

El Wandagate tuvo un nuevo capítulo la semana pasada, tras los rumores de que Eugenia “la China” Suárez habría intentado contactar nuevamente a Mauro Icardi. En este contexto, Malena Pichot hizo un enigmático posteo en Twitter que muchos usuarios relacionaron con la exCasi Ángeles. En diálogo con Momento D el programa que conduce Fabián Doman en eltrece, la humorista y referente feminista se refirió al tema y aprovechó para desvincular sus publicaciones como una posible respuesta al descargo que hizo la actriz.

“Cuando el mundo de lujos y fantasía completamente opuesto a cualquier idea de empatía y conciencia social explota por las aires, qué convenientes son todas las consignas feministas que jamás en su vida habían pronunciado frente a sus millones de seguidores”, escribió Malena en la red social. Por otra parte, afirmó que “su feminismo” es “absolutamente selectivo”, posición que reconfirmó en el móvil con Momento D.

Malena Pichot se refirió a los polémicos mensajes de la China Suárez y reveló qué haría en su lugar

Las filosas frases de la comediante tuvieron lugar el pasado 16 de abril, luego de que la China Suárez estallara en Instagram, donde deslizó que era blanco de “acoso”. “Sigan metiéndose en la cama y en la vida de las mujeres. Exponiendo, intentando hundir, mintiendo. En unos años, seguramente, estaremos hablando del acoso y la carnicería mediática, y lamentándonos de los desalmados que se sientan a decir pelot***ces porque les pagan. Los primeros que lamentan cuando alguien se mata porque le hacen bullying, hacen lo mismo y peor. Hostigan, disfrutan y difunden mientras se ríen cuando se filtran fotos de una mujer desnuda sin su consentimiento. Son el mal”, indicó la artista que acaba de presentar su nuevo tema musical con el cordobés Santiago Celli.

Según reveló "su feminismo es absolutamente selectivo" Twitter

Días más tarde, Malena siguió con su descargo sobre las personalidades de la farándula y el concepto erróneo que tienen sobre el feminismo. “El 90% de las celebridades defenestra al feminismo hasta que necesita sus consignas para defenderse de algo mediático. Siempre recurriendo a sus ideas por conveniencia individual y no en pos de lo colectivo. No hablaba de una persona, sino de casi todas”, aclaró la protagonista de Cualca. Sus palabras generaron un fuerte revuelo en las redes sociales, dado que las pronunció poco después de que la actriz publicara un contundente mensaje relacionado a los ataques que estaba sufriendo en los últimos meses.

No obstante, en una entrevista que le concedió al ciclo que se transmite por la pantalla de eltrece, Malena aseveró que los comentarios realizados no estaban relacionados con la actriz. “Eran una cosa muy general para un montón de personalidades y personas de la tele que utilizan las consignas del feminismo cuando les conviene. Pero no era para nadie en particular”, remarcó.

La humorista hizo algunas declaraciones en medio del escándalo del Wandagate Twitter

Sin embargo, la referente feminista señaló que en el caso de Eugenia “aplican”. A su vez, indicó que desconoce los ideales de la China y que, en cualquiera de los casos, no los iba a juzgar. “De ninguna manera la voy a juzgar, porque si yo tuviese su belleza y su fama, quizás, destruiría naciones directamente”, sostuvo. Además, manifestó que suponía que la actriz es feminista.

En torno a su afirmación de ser una “feminista selectiva”, explicó que lo dijo porque “se le reclama al feminismo” como si el movimiento fuese una entidad. “Me da risa cómo la gente reclama que el feminismo haga cosas, cuando el feminismo es un sistema de ideas, no es un ente regulador de escándalos televisivos”, puntualizó.

Por último, Malena reiteró que en su caso defiende solo a la gente que le cae bien en la vida y no a todas las mujeres. “El feminismo no es una cosa para defender personas que tienen escándalos en la tele. No está para eso”, sintetizó.