Mar Tarrés acusó a a Rocío Guirao Díaz de ser “gordofóbica”: “Se rió cuando me dijeron obesa”

Mar Tarrés lanzó una fuerte acusación contra Rocío Guirao Díaz durante una entrevista con Juan Etchegoyen en el ciclo de entrevistas por Instagram Mitre Live. Es que, según relató la modelo plus size, un gesto “gordofóbico” la hizo pasar un muy mal momento.

“Que se acuerde lo que hizo en el programa Pampita Online. Se río de mí porque Puli Demaría me dijo obesa. Si vamos a hablar en serio y mandarla al muere, también la mando al muere”, comenzó la modelo y emprendedora de la moda sobre la “experiencia fea” que tuvo en el programa que Pampita Ardohain conduce por KZO. “Me fui llorando la primera vez que fui al programa”, añadió.

Luego, Tarrés se explayó sobre lo ocurrido. Así, contó que todo ocurrió en la sala de maquillaje, antes de salir al aire y durante los primeros episodios del programa. “Estaban todas las chicas panelistas y Puli Demaría. Ellas no sabían quién era yo, yo venía del interior y nadie me conocía de Buenos Aires. Y Puli se da cuenta de que yo era la invitada del día y me dice ‘vos sos Marta, la que es modelo de talla grande. ¿Vos sos obesa no?’”, afirmó Tarrés. En ese momento, según el relato de la modelo, todo el camarín se quedó en silencio.

Mar Tarrés acusó de gordofóbica a Rocío Guirao Díaz

Después, la actriz contó que cuando bajó al piso, la productora la dejó detrás de cámara y ella logró escuchar a Guirao Díaz contarle a otra persona lo que había ocurrido en el camarín. “Rocío dijo ‘no sabés que gracioso, Puli le preguntó si era obesa´ y se empezaron a reír”, subrayó Tarrés, que luego le contó lo ocurrido a Ardohain a través de un mensaje de texto, pero no obtuvo respuesta alguna por parte de la conductora.

La salida de Mar Tarrés de La Academia

Semanas atrás, Tarrés fue eliminada de La Academia (eltrece). La actriz no pudo contra Mario Guerci tras el “súper duelo” y abandonó el certamen de baile. Pese a la angustia del momento, se mostró agradecida con el programa, aunque criticó la participación de bailarines profesionales como reemplazo de los participantes famosos.

Mar Tarrés se mostró agradecida por haber participado de ShowMatch Instagram: @martarresok_

Tras conocerse su salida, la cordobesa hizo un fuerte descargo en Instagram, que también incluyó una sentida reflexión. “No perdí, gané un lugar en la TV, un lugar que comúnmente no se lo dan a las personas gordas. Por eso, me voy feliz porque aprendí, bailé, canté, conocí gente hermosa y tuve la posibilidad de conocer el mundo de la TV”, escribió junto a una foto que la muestra feliz con su bailarín y su coach.