Mar Tarrés se fue de La Academia y lo hizo con un fuerte mensaje en las redes: “No es fácil estar acá”

Mar Tarrés quedó eliminada este lunes de La Academia de ShowMatch (eltrece). La actriz no pudo contra Mario Guerci tras el “súper duelo” y abandonó el certamen de baile. Pese a la angustia del momento, se mostró agradecida con el programa, aunque criticó la participación de bailarines profesionales como reemplazo de los participantes famosos.

“No perdí, gané un lugar en la TV”, fue una de las frases más contundentes de la modelo promotora del body positivity.

Las palabras de Mar Tarrés tras quedar eliminada de La Academia Instagram: @martarresok_

El viernes, el súper duelo de baile había sido interrumpido cuando la comediante se descompensó antes de poder bailar el último ritmo y el médico del canal le prohibió que bailara. Este lunes, los jurados Hernán Piquín, Guillermina Valdés y Jimena Barón eligieron la continuidad de Guerci y Soledad Bayona en el concurso, y el voto positivo de Ángel de Brito no bastó para que pudiera permanecer en La Academia.

La justificación de los profesionales para no elegir a Tarrés fue que la influencer no habría aprovechado el fin de semana para ensayar. Algo que ella negó.

Mar Tarrés se mostró agradecida por haber participado de ShowMatch Instagram: @martarresok_

Tras conocerse su salida, la cordobesa hizo un fuerte descargo en Instagram, que también incluyó una sentida reflexión. “No perdí, gané un lugar en la TV, un lugar que comúnmente no se lo dan a las personas gordas. Por eso, me voy feliz porque aprendí, bailé, canté, conocí gente hermosa y tuve la posibilidad de conocer el mundo de la TV”, escribió junto a una foto que la muestra feliz con su bailarín y su coach.

Aunque también destacó que no le fue fácil su paso por el certamen ya que tuvo que enfrentarse a duras críticas. “Gracias, fue muy lindo estar acá. Fue una oportunidad increíble. No es fácil estar acá: mucha gente te critica y te juzga”, sentenció.

En otro video, la artista se mostró junto a sus perros Xuxa, Barby, Morcilla y Molleja, que también visitaron los estudios de La Flia y señaló: “Les queremos agradecer a todos por el aguante, por la buena onda, por el amor. Agradecer la posibilidad a Marcelo (Tinelli) por haberme dejado estar en ShowMatch”.

La sentida reflexión de Mar Tarrés sobre su participación en La Academia

Luego, explicó por qué ella siente que “no perdió”, pese a haber quedado eliminada. “Decir que para mí fue muy importante porque nunca pensé que iba a poder terminar una coreografía entera con tanta actividad aeróbica, a pesar de todas mis adversidades (sobrepeso, trombosis, asma, falta de aire) y lo logré”, afirmó.

Y cerró: “Poder haberme demostrado a mí misma que sí iba a poder, a mi manera, a mi tiempo, a mi ritmo, me hace muy feliz. Me voy feliz”.

Tarrés había explicado esta semana en Los ángeles de la mañana (eltrece) que el viernes empezó a bailar a las 6 de la mañana, por ocho o nueve horas para practicar las coreografías. “No me da el cuerpo. Primero, no soy bailarina. Segundo, peso 120 kilos y para mí es un montón”, reconoció. Por este motivo, la artista sufrió un ataque de asma, entre el disco y el ritmo urbano, y se ahogó, por lo que no pudo continuar bailando.

En este contexto, se abrió una polémica porque Viviana Saccone que se fue de gira y la reemplazó en el certamen su coach, la bailarina profesional María Laura “La Catta” Cattalini. Guerci y Tarrés se manifestaron en contra de este permiso en sus redes sociales. “Al final, acá gana la que se toma el palo y tiene reemplazo”, dijo la cordobesa, que había reclamado que ella dejó su casa en esa provincia hace cinco meses y se perdió de ver a su familia y sobrinos, pero que nunca se pidió licencia.

LA NACION