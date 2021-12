Marcela Pagano mostró su alma en la playa: “Decir que te amo queda chico”

Marcela Pagano no habla de su vida privada y le gusta mantener los detalles más íntimos alejados del ojo público. Así lo especificó en varias ocasiones luego de que saliera a la luz su noviazgo con Martín Sierra. Sin embargo, el amor y la alegría que está viviendo en este momento parece ser incontenible y no pudo evitar mostrar su lado más vulnerable en las redes sociales.

La nueva relación de la periodista de A24 con Martín Sierra nació en medio de un escándalo. El abogado de Grupo América estaba previamente casado con Verónica Laffitte, quien ocupó el lugar de tercera en discordia durante la separación entre Fernando Gago y Gisela Dulko. La pelea trascendió a los medios después de que la tenista lo encontrara en la cama junto a una de sus mejores amigas.

Tras la polémica separación, Gago y Laffitte permanecieron juntos mientras tanto el marido de ella como el esposo de él quedaron solos. Pero, para Sierra no sería el final del amor ya que, un par de meses más tarde, se supo que su vínculo con Pagano se estaba transformando en algo serio. Después de declararse oficialmente como novios, el cariño parece estar creciendo desmedidamente y ya dieron el gran paso de irse de vacaciones juntos.

Llegando al final de un intenso año laboral, Marcela Pagano contó en su perfil de Instagram que se tomó unas merecidas vacaciones en la costa. En sus historias, publicó un video en donde se puede apreciar el tradicional horizonte playero y lo continuó con una serie de fotos de sus paseos con Sierra.

Marcela Pagano junto a Martín Sierra, su nueva pareja instagram

La playa, el calor y el tiempo de relajación parecieran haber tocado una fibra sensible en la periodista quien se sintió inspirada para sacar a la luz su cara más romántica. En uno de sus últimos posteos, la conductora de Primera tarde (A24) posó en bikini y radiante de felicidad mientras camina por la arena de la mano con Martín. Sin poder contener todas sus emociones, escribió: “El tan él y yo tan yo…Y en el medio nos encontramos en un nosotros fenomenal, que siempre invita al brindis (y abrazo). Una semana muy a nuestro estilo, con algún susto incluido, pero tropezón no es caída”.

En un tono poético, agregó: “Escuché tu voz de tono bajo, tenue, en el medio de un caos medicinal. Porque en el medio de una ausencia irracional fui consciente, agarré la mano de mi mamá putativa, mi adorada Luisa Barbosa y pedí por vos, Martín Sierra . Tardaste 7 minutos en llegar y yo volví a mi eje cuando te escuché”.

La tierna dedicatoria de Marcela Pagano a Martín Sierra instagram

Perdidamente enamorada y agradecida con la vida, finalizó el emotivo texto diciendo: “En mi grito me encontraste, y todo risas de ahí en adelante. Me desperté buscando tu mano y así dormimos una noche entera. Decir que te amo queda chico, a esta altura, solo te digo gracias por llegar”. La dulce publicación superó los 3 mil 400 me gusta y la sección de comentarios fue invadida por sus miles de seguidores enviándole cariños y buenos deseos.