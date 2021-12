Los romances y las separaciones de las que todos hablaron este año

Llega el mes de diciembre y con él, la necesidad de hacer balances tanto a nivel personal como laboral. En el mundo artístico, nuestras celebrities también tuvieron un año movidito, sobre todo, en lo que respecta a temas del corazón. En esta nota, repasamos los romances, las idas y vueltas y las rupturas que dejaron una fuerte huella en este 2021.

¡Qué viva el amor!

Jennifer Lopez y su novio Ben Affleck a los besos por las calles de Nueva York Backgrid/The Grosby Group

Jennifer Lopez y Ben Affleck. Dicen que las segundas partes nunca son buenas sin embargo, ellos vienen a derribar este mito. Bajo el nombre “Bennifer 2.0″, Jennifer Lopez y Ben Affleck sorprendieron al mundo entero dándose una nueva oportunidad en el amor 19 años después. Tras haber roto su compromiso en 2004, cada uno siguió su camino aunque nunca perdieron el contacto. Luego de haber formado sus propias familias y pasar por varios vínculos fugaces, este 2021 los volvió a flechar y están más enamorados que nunca. Mientras que la cantante se define como una eterna romántica y no descarta la posibilidad de volver a pasar por el altar, el actor define a esta nueva revancha amorosa como algo “definitivamente hermoso”. Además advierte que su historia de amor con la cantante es tan buena que merece ser llevada al cine. “Es una gran historia y ya sabés, tal vez algún día te lo cuente. Lo escribiré todo”, dijo hace unos días en una entrevista con Wall Street Journal.

Channing Tatum y Zoe Kravitz mientras salían a dar un paseo después de cenar al aire libre. The Grosby Group

Zoë Kravitz y Channing Tatum. Son una de las parejas más inesperadas del año y, aunque todavía no han oficializado su relación, las imágenes y las dedicatorias en redes hablan por sí solas. La pareja se conoció durante la grabación de la película Pussy Land, donde la hija de Lenny Kravitz hizo su debut como directora y Tatum da vida al personaje principal. Al parecer, entre toma y toma, surgió el amor y, si bien al principio decidieron mantener su vínculo en un total hermetismo, ya no dudan en mostrarse juntos y muy acaramelados fuera del set. Paseos en bicicleta, compras en el supermercado y mucho café por las callecitas de East Village en Nueva York dan prueba de que los actores estarían rehaciendo sus vidas, luego de que él finalizara su relación con la cantante Jessie J. y ella se divorciara de Karl Glusman, tan solo dos años después de haberse casado en 2019. A sus paseos románticos, se suman sus continuos halagos en público (“Chan fue la primera opción en la que pensé cuando escribí este personaje”, declaró la directora obnubilada por su talento) y el cambio de look del actor, que inmediatamente responsabilizó a “su compañera”. “Ella me convenció de que nunca jamás usara crocs. Fue inflexible y ya no los uso”, aseguró al portal Deadline mientras ella bromeaba: “Solo trataba de ser una buena amiga”.

Ester Expósito y Nicolás Furtado caminan abrazados por Madrid luego de cenar G3/The Grosby Group

Éster Expósito y Nicolás Furtado. Luego de semanas de especulaciones, Nicolás Furtado y Éster Expósito confirmaron su romance con una sugerente foto en Instagram. En blanco y negro, la silueta de ambos abrazados fue suficiente para dar cuenta de que los actores están súper enganchados y ya no tienen nada que ocultar. El flechazo ocurrió cuando el uruguayo viajó a España a filmar El juego y se cruzó con la actriz de 21 años que se hizo conocida por su papel en Élite. Si bien en un principio Furtado fue relacionado con la China Suárez, el escándalo entre ella y Mauro Icardi terminó por alejarlos y el actor se encargó de dejarlo en claro a través de varias señales. El primer indicio de que su corazón ya pertenecía a otra mujer fue cuando posteó una fotografía en la que se ve a Expósito caminando por las calles de Madrid bajo el título “Las calles de Madrid y su gente”. En tanto, la ex del mexicano Alejandro Speitzer se mostró por primera vez con Furtado en una celebración de Halloween, en la que apenas se lo ve detrás suyo apoyado en su hombro. Luego de esas misteriosas postales y algunas cenas en reconocidos restaurantes españoles, los tortolitos decidieron gritar su amor a los cuatro vientos.

La foto que confirma el romance entre Nicolás Furtado y la actriz Ester Expósito Instagram

Rosalía y Rauw Alejandro. La música ofició de Cupido para Rosalía y Rauw Alejandro. Los 40 Music Awards 2021 -en donde ella le entregó el premio como mejor artista en la categoría internacional latina- fue el escenario donde los cantantes se besaron por primera vez en público, dando cuenta que algo pasaba entre ellos. Tras asegurar que fue él quien dio el primer paso, el cantante de “Todo de ti” contó desde cuando están juntos: “Un par de meses (...). El punto es que uno se quiere asegurar que esa persona está para ti o viceversa (...) Cuando nos pillaron afuera, ya nosotros estábamos seguros realmente qué es lo que queríamos en la vida”, aseguró el intérprete en un programa televisivo puertorriqueño. Y enseguida habló de lo que significa la compositora de “Con Altura” en su vida: “Estoy enamorado, eso es bonito, el amor es bello. Estamos bien, estoy contento. Estar enamorado te ayuda a enfocarte. Cuando tu tienes esa persona que te suma, pienso que te hace bien, te hace crecer y seguir mejorando”, reveló abriendo su corazón.

Por su parte, Rosalía eligió el día de su cumpleaños para confirmar la relación. A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió varias fotografías de su celebración rodeada de amigos y, por supuesto, de su nuevo amor. “Aunque se vaya el sol, contigo el día nunca acaba. Feliz cumple bebé”, escribió Rauw por su parte demostrándole al mundo quien es su mujer por estos meses.

Renée Zellweger se dejó ver con su flamante novio, el presentador Ant Anstead Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

Renée Zellweger y Ant Anstead. “Cada uno siente que finalmente ha conocido a su alma gemela”, aseguró una fuente cercana a Renée Zellweger y Ant Anstead al medio Us Weekly. Es que la actriz y el presentador de TV comenzaron un romance en el mes de junio, poco después de que se supiera que él estaba legalmente soltero. Tras conocerse en el set de Celebrity IOU Joyride (el programa que Anstead conduce por Discovery+), la pareja dio indicios del flechazo en varias oportunidades. Una de las más contundentes fue cuando fueron descubiertos juntos el fin de semana del 4 de julio en la casa que ella tiene en Laguna Beach, California. Al parecer, todo marcha sobre ruedas y la protagonista de El diario de Bridget Jones ya está mudando algunas de sus cosas a la casa del conductor. “Él la adora y la hace sentir segura”, expresó la testigo dando cuenta de que están muy enamorados. Si bien al principio ninguno de los dos daba detalles de su vínculo, su presencia en varias alfombras rojas o el hecho de que ella conociera al hijo menor de su novio (fruto de su matrimonio con Christina Haack) eran una clara señal de que la pareja estaba viéndose. “Renée conoció a su hijo menor y él también la ama. Ella es genial con los niños y a Ant le alegra el corazón verla ser tan buena con él”, agregó la fuente.

Finalmente, y luego de varios meses de persecuciones y fotos robadas, Anstead confirmó el romance en el programa Daily Pop. “Todo el mundo sabe que Renée y yo nos hemos acercado bastante y que nos llevamos viendo desde hace un tiempo. Lo mantuvimos en secreto durante un tiempo, pero lamentablemente nos sacaron algunas fotos”, reconoció entre risas.

Olivia Wilde y Harry Styles disfrutando de un paseo en yate en Monte Argentario, al sur de la Toscana Grosby Group - Lagencia Press

Olivia Wilde y Harry Styles. No cabe duda de que Olivia Wilde y Harry Styles se han vuelto una de las parejas más llamativas de 2021. Mientras que para los fans su romance fue algo inesperado, para el elenco de Don’t Worry Darlings fue algo que estaba destinado a pasar tarde o temprano. Según comentaron a la revista People, los tortolitos pasaban mucho tiempo juntos dentro y fuera del set de esta película dirigida por la actriz. “Su química era muy obvia”, reveló una fuente. La sospecha se hizo más fuerte cuando, meses después de que la directora de Booksmart se separara del padre de sus hijos, Jason Sudeikis, fueron vistos en la boda del manager de Styles muy acaramelados. Los rumores continuaron cuando fueron capturados por los paparazzi en la casa del ex One Direction en Los Ángeles o de viaje por Londres, ciudad natal del cantante. Sus vacaciones en Italia durante el mes de julio terminaron por confirmar el affaire. Un romántico paseo en bote por la Toscana, donde fueron fotografiados abrazándose y besándose fue la señal de que Wilde y Styles estaban viviendo un idilio. “Harry le hace muy feliz. Lo que funciona para ellos es que no esconden su relación del público. No les importa quién está alrededor viéndolos”, señaló un allegado a la pareja mientras otro revelaba cómo es su relación. “Ellos se aman y se apoyan mutuamente, pero también se permiten el uno al otro ser libres y trabajar por su cuenta”, advirtió. Lejos de esconderse, la pareja -con una clara diferencia de edad- suele acompañarse en cada proyecto personal y profesional. De hecho, Wilde fue vista en el concierto que Harry Styles dio en Las Vegas en septiembre pasado. “Ella grabó y bailó todo el recital”, aseguraron algunas fans del músico.

¡No va más... o casi!

Mauro Icardi y Wanda Nara estuvieron al borde de la separación por un desliz del futbolista Instagram

Wanda Nara y Mauro Icardi. Sin dudas, fue el escándalo del año. El quiebre en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi no solo sorprendió por lo inesperado (ya que se veían muy felices juntos) sino por todo el escándalo que surgió después. Todo comenzó cuando la empresaria estaba buscando una foto en el celular de su marido y encontró varios mensajes subidos de tono entre el futbolista del PSG y la China Suárez. Ante semejante descubrimiento, la mediática hizo catarsis a través de una catarata de posteos, fotos e indirectas que mantuvo en vilo al país durante casi un mes. Tras varias idas y vueltas, declaraciones de amor y reconciliaciones fallidas, finalmente los padres de Francesca e Isabella pudieron limar asperezas y recomponer el vínculo . “No me cambia si pasó algo entre ellos o no. Un mensaje en nuestra relación es bravísimo. Yo hoy confío ciegamente en Mauro (...) Si no confiara, no podría seguir con él”, aseguró la rubia en una entrevista televisiva con Susana Giménez.

Por su parte, el jugador pidió disculpas públicas por su error: “Sí, fueron días tristes, pero creo que ya pasó. Todo lo que pasó en este mes lo pudimos resolver de la mejor manera juntos. Ya se habló todo. Fueron momentos tristes, difíciles que los pudimos solucionar (...) El amor que tengo por ella lo saben todos (...) Creo que tuve un error y ya lo pudimos solucionar”, concluyó. Si bien ellos aseguran haber recuperado la confianza, los rumores de que este matrimonio tiene fecha de vencimiento no paran de sonar.

Luciano Castro y su exmujer, Sabrina Rojas, antes de separarse Instagram

Sabrina Rojas y Luciano Castro. “ Nos separamos como pareja, no como familia” , anunciaba Sabrina Rojas a mitad de año después de confirmar que su relación con Luciano Castro había llegado a su fin. Si bien la pareja pasó por varias crisis, esta fue la primera vez que el actor dejó la casa familiar; señal de que esta vez la ruptura era definitiva. “A los nenes les contamos que mamá y papá se iban a separar, que no íbamos a ser más novios, pero que la familia iba a seguir igual. Que nos íbamos a querer igual, pero que ya no nos amamos como novios, como compañeros. Obviamente al principio fue un shock, llanto y demás”, contó la protagonista de Desnudos sobre cómo le dieron la noticia a sus hijos, Esperanza, de 7 años, y Fausto, de 6.

Contra todos los pronósticos, la pareja que se conoció arriba de las tablas allá por 2010 (y legalizó su relación en diciembre de 2016) no solo logró llevar adelante su decisión con total armonía sino que rápidamente rehizo su vida. Sabrina Rojas fue la primera en blanquear su affaire con el Tucu López y mostrarse nuevamente enamorada ante las cámaras. En el caso de Luciano Castro, el galán esperó unos meses para oficializar su noviazgo con Flor Vigna. Súper contentos con su presente sentimental, los actores mantienen una excelente relación por sus hijos y hasta confesaron que ya hubo cena de parejas y presentación familiar con los niños. “Cuando todo fluye, que en vez de pensar en dividir, podés sumar. De a poco en esta familia ensamblada somos más y amo que así sea”, escribió la actriz junto a una selfie que la muestra en medio de su ex y su actual.

Sabrina Rojas y su posteo en Instagram junto a su actual y su ex, Luciano Castro.

Sara Carbonero e Iker Casillas se separaron luego de 11 años de relación. Instagram @ikercasillas

Sara Carbonero e Iker Casillas. ¿Quién no se acuerda de ese beso inesperado ante la mirada del mundo entero durante el Mundial de Sudáfrica 2010? España acababa de consagrarse campeona del mundo y, ante semejante emoción, el arquero de la Selección, Iker Casillas, no tuvo mejor idea que salirse del protocolo y demostrar su felicidad besando a la reportera que lo estaba entrevistando en vivo para una importante cadena televisiva. Ella era nada más y nada menos que Sara Carbonero y ese gesto romántico no solo quedó para la historia del deporte, sino que dio la vuelta al mundo; convirtiéndolos en una de las parejas más populares del ambiente. Será por eso que este año la noticia de su separación conmocionó a todos. Tras once años juntos (cinco de casados) y dos hijos en común, el exarquero del Real Madrid y la periodista española decidieron poner punto final a su historia de amor. “Tanto Iker como yo nos sentimos enormemente orgullosos de la familia que somos y de haber podido compartir un amor que nos ha llenado de felicidad durante todos estos años de unión. Hoy, nuestro amor de pareja toma caminos distintos, pero no lejanos puesto que continuaremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados, como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo. El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre. Nuestra prioridad es, desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable”, escribió Carbonero en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que se la ve abrazada a Casillas. En la misma línea, el futbolista compartió el posteo en sus redes y pidió respeto por la intimidad de su familia.

El inolvidable momento en que el arquero español besó a la periodista en el Mundial de Sudáfrica. Captura

Si bien en un principio la ruptura parecía ser en buenos términos, en los últimos meses se filtraron unos audios por parte del deportista que dejarían entrever las verdaderas razones del distanciamiento. Según el diario La Vanguardia, el exarquero habló de una situación de “celos” y de “egoísmo” de su parte. Algo que apoyaría sus dichos previos en la revista Semana, donde Casillas reconoció que tras el diagnóstico de cáncer de su mujer, él no había sido tan buena compañía como hubiera querido.

Hasta el momento estas especulaciones quedaron en el terreno de las suposiciones, ya que el exmatrimonio se encarga de mostrar una gran armonía familiar ante el ojo público. Prueba de ello fue el gesto que Carbonero tuvo para con su ex el día del padre en España. “Feliz día al mejor papá”, escribió seguido de cuatro emojis de corazón en un posteo que el jugador había realizado para saludar a todos los padres de su país. Ante la catarata de likes y comentarios a favor de esta pareja, Iker respondió con dos emojis de caritas enamoradas.

Sara Carbonero le comentó una fotografía a Iker Casillas con un tierno mensaje por el Día del Padre

La cantante y el músico canadiense anunciaron su separación en Instagram The Grosby Group

Camila Cabello y Shawn Mendes. Sin dudas, ellos eran una de las parejas más convocantes de la escena musical. Tras dos años de romance, el pasado 17 de noviembre Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron el final de su relación ; algo que le rompió el corazón a más de un seguidor. A través de sus historias de Instagram, los cantantes de “Señorita” confesaron que se distanciaban como pareja pero que continuarían siendo amigos. “Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero el amor por el otro como humanos es más fuerte que nunca . Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y avanzando”, decía el mensaje firmado por ambos.

Sin embargo, hace unos días la exintegrante de Fifth Harmony dio a conocer los verdaderos motivos de la ruptura. Según la estrella cubana-estadounidense, fue su trastorno obsesivo compulsivo y el encierro de la pandemia lo que interfirió en su relación con el canadiense. “He estado trabajando casi sin parar desde los 15 años. Casi no estaba en casa. No tenía tiempo para saber quién era yo fuera de mi carrera (...) Pero durante la cuarentena comencé a sentirme muy inestable. Rompía a llorar al menos una vez al día. Me quedé sola con mi ansiedad y con mi mente. Eso estaba interfiriendo en mi relación. Estaba exhausta de muchas maneras y en ese momento sentía que estaba corriendo una maratón con una pierna rota. Intenté seguir, pero era extremadamente difícil”, confesó al diario español El País mientras advirtió que ahora solo necesita tiempo para sanar.

Hayley Atwell y Tom Cruise durante el décimo día de competencia en Wimbledon Adrian DENNIS / AFP

Tom Cruise y Hayley Atwell. Volver a ser “solo amigos” es la decisión que Tom Cruise y Hayley Atwell tomaron después de un año de relación. A pesar de que nunca llegaron a confirmar su affaire, los protagonistas de Misión Imposible 7 se encargaron de alimentar este secreto a voces acudiendo a eventos públicos, como la final femenina del torneo de tenis de Wimbledon el pasado julio, donde posaron ante la prensa y llamaron la atención de miles de espectadores. “Ha sido un período muy intenso de rodaje juntos. Realmente se han llevado bien y obviamente ambos son estrellas de Hollywood muy atractivas, así que ha sido una buena combinación”, aseguró una fuente a The Sun mientras aclaraba que la pandemia provocó retrasos en el rodaje propiciando que esta dupla se conociera mucho más. Sin embargo, la noticia de que cada uno llegaría por su lado al tan ansiado estreno sorprendió a todos. “Realmente estuvieron bien, pero cuando la película estuvo a punto de terminar la pareja decidió volver a ser solo amigos. Sus horarios de rodaje son muy completos, y Tom tiene una serie de compromisos ahora, además de estar siempre rodando en helicópteros y aviones privados. Afortunadamente, no parece que las cosas vayan a ser incómodas entre ellos cuando presenten la película, todavía están felices de trabajar juntos. Es una pena, pero todavía se llevan bien”, agregó el testigo culpando a la ajetreada agenda laboral del actor como el responsable de la separación.

Kim Kardashian le pidió el divorcio a su esposo Kanye West luego de siete años de convivencia. shutterstock

Kim Kardashian y Kanye West. La de Kim Kardashian y Kanye West fue una de las primeras separaciones del año. Después de casi siete años de matrimonio, la celebrity solicitó formalmente el divorcio del rapero a finales de febrero. Si bien la pareja que contrajo matrimonio en una lujosa y extravagante boda en Italia siempre atravesó rumores de separación y que ninguno de los dos luciera la alianza en el mes de San Valentín fue un fuerte indicio de que ya no había vuelta atrás. ¿Los motivos? Al parecer, la crianza de sus cuatro hijos y la manera de ver el mundo fueron los detonantes para que la mediática pareja tomara distancia. “Lo que quieren en la vida y para sus hijos, no siempre es compatible. Tienen una visión diferente del mundo y de cómo sus hijos deben ser criados. Kim siempre apoyará a Kanye y sus causas y lo animará a estar presente con sus hijos, pero su futuro con su trabajo, su familia y su vida en general, dependen estrictamente de ella”, aseguró una fuente cercana a la revista People. Lo cierto es que a pesar de sus diferencias y de los problemas de salud mental de West, la pareja ha solicitado la custodia compartida, ya que la mediática considera que su ex “es un buen padre”.

Por su parte, el músico está convencido de que su controvertida y fallida carrera política marcó un antes y un después en su matrimonio. “Él piensa que la carrera presidencial fue la gota que colmó el vaso. Antes de eso, había esperanza. Después de eso, ninguna. Le costó su matrimonio”, señaló otra fuente. En fin, habrá que esperar al estreno de la nueva temporada del reality de las Kardashian para conocer los verdaderos detalles.

La China Suárez y Benjamín Vicuña están enfrentados por la mansión que compraron poco antes de la separación (Foto: Archivo)

María Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña. Su historia de amor comenzó en medio de un escándalo, transcurrió entre constantes rumores de crisis, rupturas e infidelidades y terminó drásticamente. Fue el propio Benjamín Vicuña, quien una mañana de agosto se encargó de comunicar la noticia de su separación de la China Suárez, a través de un escueto comunicado publicado en sus historias de Instagram. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, escribió el chileno sorprendiendo no solo a sus seguidores sino a la propia madre de sus hijos, Magnolia y Amancio. Si bien los motivos de la ruptura nunca fueron develados, las versiones sobre una infidelidad de la actriz con Nicolás Furtado como el gran desencadenante se instalaron fuerte en el medio. A pesar de que los actores siempre hicieron pública su intención de mantener una buena relación por el bienestar de sus hijos, el escándalo del Wanda Gate resquebrajó la armonía familiar que pretendían mantener.

Gisela Dulko y Fernando Gago fueron noticia a finales de septiembre cuando trascendieron los detalles de su separación Instagram