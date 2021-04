Marcela Tauro envió un sugestivo mensaje a Jorge Rial por su salida de Intrusos

Marcela Tauro recordó un difícil episodio que vivió al aire junto a Jorge Rial. A raíz de un mensaje privado que le llegó de una de sus seguidoras, la periodista repasó el tenso momento que protagonizó junto al conductor de Intrusos (América) y que derivó en que se desvinculara del equipo. “Así es la vida”, comentó la panelista, que se regodeó en que el paso del tiempo, finalmente, parece haberle dado la razón.

El 20 de mayo de 2020 Tauro salió al aire en Intrusos por última vez. La fecha no fue casualidad: ese día, Tauro y Rial vivieron un momento muy tenso al aire, en medio de un informe sobre Rubén Mühlberger, el médico de los famosos. Es que la ex participante del Bailando reveló información exclusiva, pero se negó a contar cómo la había obtenido. A pesar de su negativa, el papá de Morena Rial le insistió a su compañera para que contara todo.

El tenso cruce entre Jorge Rial y Marcela Tauro por el caso Mühlberger - Fuente: América TV

Ahora, Marcela Tauro, que actualmente es panelista de Fantino a la tarde, mostró la captura de un particular mensaje privado que le llegó a su cuenta de Instagram “Acaba de decir Rial en su programa, ‘voy a mostrar algo que espero no se vea el informante’”, decía el mensaje de una de las followers de Tauro. “Y, si mal no recuerdo, un día te dijo a vos ‘mostrá todo, decí quién es tu informante’”, agregó la joven.

Marcela Tauro Marcela Tauro Instagram

Además de compartir la captura del DM que le llegó, la periodista dejó un sugestivo mensaje para su excompañero. “Así es la vida, así es la vida”, escribió. Con esas palabras, además, Tauro cubrió el nombre de la usuaria que le escribió, fiel a su estilo de preservar sus fuentes y no exponer a quienes le envían información.

El tenso cruce entre Rial y Tauro que motivó la desvinculación de la panelista

Todo ocurrió mientras entrevistaban a Juan Roccabruna, colaborador de la clínica de Mülberger, clausurada en mayo de 2020. En ese momento, Tauro interrumpió con un dato al invitado: “Te están acusando de haber pasado fondos de él para comprar cosas por Mercado Pago. Hay una imputación”. Semejante aseveración mereció el pedido de explicaciones de Rial, quien mirando fijamente a su colega le preguntó si esa “imputación” era judicial. “No, no creo que sea judicial todavía. Dicen que te autotransferiste 300 mil pesos desde tu teléfono, dicen que robaste las claves de la clínica”, insistió Tauro, íntima amiga de Marcelo Polino, uno de los “pacientes famosos” de Mülberger.

A partir de ese momento, se generó un fuerte y tenso ida y vuelta entre los periodistas. “¿Quién te manda esta información?”, quiso saber el conductor. “Un informante mío”, respondió ella, pero no logró conformar a su jefe, quien visiblemente ofuscado, disparó: “Pero tenemos que dar los nombres Marcela, porque yo doy todos los nombres. Yo lamentablemente no tengo el nombre si no lo daría. ¿Quién es?”.

“No voy a dar el nombre de mi informante, perdón, Jorge, pero hasta ahora no fallé en todo lo que dije”, se disculpó Tauro. Pero Rial, sin éxito, insistió: “Si no me das nombres, te pido que no sigas poniendo información anónima. Porque estamos todos tratando de hablar con la Justicia, de traer testimonios reales. Estamos leyendo testimonios del Ministerio de Salud y un NN te tira esto que no sabemos si es verdad. Es más, lo invito a salir al aire a tu informante”.

LA NACION