Marcela Tauro recordó el día en que se abrió la nariz en un circo y cuestionó a Juana Repetto: “No hice un posteo con eso”

El fin de semana pasado Toribio, el hijo de mayor de Juana Repetto, sufrió un pequeño accidente cuando se encontraba jugando en una calesita. La actriz, entonces, subió a sus redes una foto con la lastimadura que se hizo el niño y, poco después, publicó también una “campaña para prohibir las calesitas”, que provocó que recibiera cientos de críticas por parte de los usuarios.

Esta tarde, en Intrusos (América), luego de pasar el descargo de Repetto en respuesta a quienes la cuestionaron, en el piso, Marcelo Tauro contó un accidente que ella misma protagonizó en un circo, cuando se cortó la nariz, y luego, fue lapidaria: “No hice un posteo con eso”.

El pedido de Juana Repetto, un poco en serio un poco en broma, de que prohibieran las calesitas en las plazas luego de que su hijo se accidentara en una de ellas y cuestionar la poca supervisión de algunos padres con sus hijos, se convirtió en un fenómeno viral y llegó también a los portales de noticias y al debate en los programas de espectáculos.

En principio, en las redes sociales muchos se pusieron en contra de la propuesta de la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech y cuestionaron que, por un accidente, ella quiera llevar adelante una medida tan tajante.

También hubo muchas críticas de gente que entendió que Repetto se refería a las calesitas con caballos y animales, cuando en realidad ella hacía alusión a las más pequeñas que forman parte de lo juegos de las plazas.

Por ello, ante tanto revuelo, la mamá de Toribio salió en sus redes sociales a defenderse de las críticas recibidas, algo que difundieron este jueves en Intrusos. Según sus palabras, la actriz consideraba que la estaban “maltratando bocha” y no entendía por qué “tanta saña” contra ella luego de un simple posteo.

“No hice nada malo. Era una historia que debería haber pasado desapercibida, jamás pensé en hacer campaña, no tengo tiempo ni intención, ni me interesa”, se defendió la actriz en los videos que difundieron en el ciclo de América.

El accidente de Marcela Tauro

Entonces, al regresar al piso, el periodista del programa “Pampito” Perelló, defendió a Repetto aclarando que la gente entendió que ella quería que “cerraran las calesitas de los caballos y no es esa”. Pero de inmediato, más allá de la confusión de las calesitas, Marcela Tauro intervino para ir al epicentro del tema: “Todos tuvimos hijos, ¿se han lastimado? Sí. Pero no salimos a postear: ‘Che, sacá esto’”.

A continuación, la histórica periodista de Intrusos contó una historia al respecto en primera persona. “Yo me caí un día en un circo muy importante”, dijo, con lo que provocó la risa de todos, que no se esperaban esa anécdota. “Todo porque mi hijo, que era pequeño, empezó que se quería ir, se quería ir”...

“Pero no pediste que cerraran los circos”, bromeó Pampito. “No, no hice escándalo. Y me abrí la nariz, mi amor, con el nene chiquito”, respondió Tauro, que contaba el dramático suceso con una sonrisa.

“¿Cómo te caíste?”, le preguntaron. “Viste que yo voy con tacos a todos lados. No debía haber ido con eso”, contó Tauro, que recibió el apoyo de la conductora del ciclo, Flor de la V.: “Los circos no son muy amigables con los tacos”.

“No vi un escalón y bue... Yo, nada. Me levanté y todo el mundo me miraba. Y claro, estaba sangrando a bortotones, entonces... bueno, no importa”, se interrumpió Tauro y luego remató: “El tema es que no hice un posteo. Bueno, en ese momento no había Instagram”.

Entonces, Karina Iavícoli intervino en la conversación para señalar lo que, para ella, es el modus operandi de Juanita Repetto en las redes sociales: “Ella hace descargo de todo y después lo que tiene Juanita es que no le gusta que le contesten. Y la gente va a opinar de lo que ella dice”.

