Reina Reech habló en La Peña de Morfi del abuso que sufrió a los 13 años: “Te ponen un bozal, es importante poder sacarlo”

Reina Reech contó cómo logró sanar tras el abuso que sufrió cuando era niña. En su visita a La Peña de Morfi (Telefe) mantuvo un emotivo diálogo con Georgina Barbarossa acerca de su pasado y su vida actual. A lo largo de la conversación, la actriz, productora y directora teatral se refirió a uno de los momentos más dolorosos que atravesó y reveló qué le resultó primordial para poder superar aquel hecho.

Este domingo 23 abril, Reech contó cómo perdonó a su padrastro, expareja de su madre Ámbar La Fox luego del abuso que sufrió a sus 13 años, y recordó que de chica nunca pudo contarlo porque la hacían “callarse la boca”.

La madre de Juana Repetto, contó que su necesidad de hablar surgió cuando “en El Bailando (eltrece) alguien contó algo de un abuso”. Y explicó: “Se me empezó a atragantar la garganta y al primero que se lo dije fue a Bauti (Bautista Lena), mi hijo, como diciéndole, mira esto necesito decirlo. Después escribí un posteo, una vez que Bauti me dijo que le parecía bárbaro que lo quiera sacar afuera, aunque después me confesó que había sido muy fuerte que yo se lo cuente”.

Y agregó conmocionada: “Cuando empecé a alzar la voz más allá de todas las terapias que yo había hecho en mi vida para sanarlo, empezó a sanar desde otro lugar. Porque... a mí no tiene nadie por qué creerme y por qué no creerme, pero nadie inventa una cosa así, Georgina”.

Acerca de la pregunta de Georgina sobre cómo superó lo que le ocurrió, Reech reveló: “Lo que perdonás es a ese niño lastimado. Eso es lo que lográs perdonar. Ese niño que también tuvo que tener una historia difícil para llegar a ese momento. He trabajado tanto que para lograr llegar a ese perdón, para lograr decir lo despido y lo mando a la luz y esto se terminó, tuve que hacer el trabajo de verlo como un niño dolido. Antes no lo pude lograr y eso no fue hace mucho, fue hace poco”.

Reina Reech contó cómo logro sanar tras el abuso que sufrió de niña (Fuente: Telefe/Captura de video)

“¿Qué sucedió que pudiste perdonarlo?”, insistió Georgina a lo que Reech contestó: “O sea, en este plano donde nosotros tenemos la intuición y tenemos el gran poder negado de la imaginación, pude imaginar un niño que tuvo una infancia muy difícil y pude perdonar a ese niño. Cuando uno hace trabajo como por ejemplo la biodescodificación o la terapia holística con algunas personas que van más profundo que al recuerdo de tu mente, uno ahí logra imaginar y en esa imaginación es donde uno puede ver ese niño dañado y perdonarlo”.

Si bien aseguró que no fue nada fácil, alcanzó a superar los impedimentos y rehacer su vida de una manera distinta. En tanto, la artista destacó qué es lo más importante para poder ayudar a una persona que sufrió un abuso desde su infancia. “Que las familias estén atentas, que la educación es la base. La educación y el compromiso. Confiar en eso, confiar en ese ser que viene a pedir ayuda y que muchas veces el bocadillo es callarte la boca. ¿Qué estás diciendo? Te ponen un bozal y bueno, es importante poder sacarlo”, cerró.

En diciembre de 2018, a través de un posteo en Instagram, la actriz contó que su padrastro (Bubby Lavecchia) quiso abusar de ella cuando tenía 13 años. “Siento la necesidad de hablar, de decirlo, porque marcó mi vida, porque tuve años de terapia para superarlo, porque pasaron 47 años y me sigue estrujando el corazón”, fueron las primeras palabras que Reech volcó en su texto.

Posteo de Reina Reech de diciembre del año 2018 cuando contó que sufrió un abuso por parte de su padrastro (Fuente: Instagram/@ reynareechok)

“Mi padrastro a los 13 años quiso abusar de mí; cuesta escribirlo, me inunda una profunda angustia, entiendo a cada mujer que calla, no sé si esta es la forma de liberar el dolor, el miedo que sentí en ese momento, pero basta de callar, basta de pensar compasivamente en mi agresor y no decir su nombre por aquellos que se pueden sentir dañados”, expresó la artista, quien se dirigió con nombre y apellido a quien fuera su padrastro, y que según detalló la hizo pasar “el momento más traumático” de su vida.

LA NACION