Juana Repetto pidió que se prohibieran las calesitas luego de que se accidentara su hijo y recibió durísimos mensajes

escuchar

Durante el fin de semana, el hijo mayor de Juana Repetto, Toribio, sufrió un pequeño accidente mientras jugaba en una plaza, más precisamente en una calesita. Una vez en su casa, la actriz utilizó sus redes sociales para hacer un descargo sobre lo ocurrido y llamar la atención sobre este juego, al que consideró “peligrosísimo”.

“ Campaña para prohibir las calesitas, ¿quién se suma? ”, escribió en una historia de Instagram, antes de relatar lo que sucedió. Sus hijos estaban en el juego, cuando de repente unos niños más grandes empezaron a girar cada vez más fuerte, algo que no le gustó a Repetto. “Me dio mucha bronca, porque les pedí más de tres veces que fueran más suaves, porque los más pequeños corren alrededor y porque ellos mismos, ahí adentro, se pueden golpear, y no les importó”, señaló. “Debería haber un adulto a cargo que pudiera ocuparse de que dejaran de hacerlo o, en tal caso, pedirles que bajaran. Y sugerencia para el lugar: poner a alguien ahí afuera para evitar esto o cosas mucho peores que podrían haber pasado”, culminó.

Juana Repetto mostró el corte que sufrió su hijo Instagram: juanarepettook

Enseguida, este mensaje comenzó a replicarse en redes sociales, en donde las críticas a la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto se multiplicaron al instante. “La pe... de Juana Repetto haciendo campaña en contra de las calesitas porque su nene se cayó porque iban rápido, y dice q debería haber habido un adulto que controle eso... menos mal q no sos la mamá adulta de un nene porque quizá eras vos la responsable Juani ”, escribió una usuaria.

“Primero, sos muy mal educada. Segundo, yo estaba ahí cuidando a mis hijos, no así los adultos a cargo de los demás niños que no quisieron frenar la calesita a pesar de que se los pedí varias veces. No puede haber niños jugando SOLOS, hay que supervisarlos por ellos y por los demás”, respondió la actriz a dicho mensaje.

Primero sos muy mal educada. Segundo yo estaba ahí cuidando a mis hijos, no así los adultos a cargo de los demás niños que no quisieron frenar la calesita a pesar de que se los pedí varias veces. No puede haber niños jugando SOLOS, hay que supervisarlos por ellos y por los demás https://t.co/2bAnjtVEp1 — Juana Repetto (@JuanaRepetto) July 23, 2023

“Juana Repetto organiza un parto en su casa con métodos de medicina medieval, nadando en un piletón de eschericha coli, pero le parece peligroso una calesita y organiza una campaña para prohibirlas”, escribió la usuaria de Twitter Ileana Schindler. “Lo único que leerás sobre Juana Repetto son quejas. Qué insoportable”, agregó otra.

Juna repetto organiza un parto en su casa con metodos de medicina medieval nadando en un pileton de eschericha coli pero le parece peligroso una calesita y organiza una campaña para prohibirlas. — ileana schinder (@IleanaSchinder) July 24, 2023

“En vez de enseñar a los chicos cómo usar las calesitas de modo seguro sin dañarse, Juana Repetto las quiere prohibir. Después siguen los toboganes, los subibajas. Prohíban las bicicletas y triciclos porque muchos pibes se han lastimado Ni hablar de los patines”, publicó una mujer, mientras otra comentó: “Si los otros padres no hacen caso, frenás la calesita y llevás a tu hijo a otro juego, como hemos hecho muchas madres. De ahí a pedir prohibición y evitar que cientos de chicos que sí saben jugar no lo disfruten, me parece mucho”.

“¿Esto es en serio? ¿Nunca te caíste en una plaza? ¿En serio? ¿Prohibir algo porque se cayó?”, decía un comentario, con un mensaje que se replicó mucho. “Búscate un problema honesto. ¿A quién se le puede ocurrir prohibir las calesitas? A una persona que no le faltó nada en la vida y que vive de canje”, sumó otra persona.

Ante la catarata de tuits reprobando sus dichos, Repetto volvió a publicar un mensaje en su propia cuenta. “ No hace falta aclarar que NO estoy haciendo campaña para que saquen las calesitas, ¿o si? Fue un decir... Son MUY peligrosas si son usadas a máxima velocidad, se cuelgan, sacan los pies para frenar, etc.... es un peligro que los niños jueguen sin supervisión de los adultos a cargo ”, escribió.

No hace falta aclarar que NO estoy haciendo campaña para que saquen las calesitas, o si? Fue un decir ...

Son MUY peligrosas si son usadas a máxima velocidad, se cuelgan, sacan los pies para frenar etc.. es un peligro que los niños jueguen sin supervisión de los adultos a cargo. — Juana Repetto (@JuanaRepetto) July 23, 2023

Además, Repetto contó que ella estaba a punto de sacar del juego a su hijo mayor, pero que no hizo a tiempo. “Estoy sola con los dos en este momento y lo que estaba haciendo era sacar al más pequeño de la calesita y llevándolo a otro sector justamente por que estaban jugando muy brusco y no me daban bola en jugar más despacio, cuando Toro quiso bajar no frenaron y se abrió el ojo”, aclaró.

Juana es madre de dos niños. En 2016 se sometió a un tratamiento de inseminación artificial, a través del cual nació su hijo Toribio, con un donante anónimo. Hoy en día, ambos conforman una familia junto a Sebastián Graviotto y Belisario, el hijo que tuvo con su esposo.

LA NACION

Temas Juana Repetto