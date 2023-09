escuchar

Marcela Tineyre es conocida por mostrarse tal cual es delante de las cámaras. A diferencia de su madre, Mirtha Legrand, la conductora en diferentes ocasiones protagonizó momentos divertidos gracias a los exabruptos que tuvo en vivo. Uno de ellos se viralizó tras la emisión de Polémica en el Bar (América). Durante una conversación con parte del panel y los invitados, evidenció una preferencia sexual sin tapujos.

Debido al desembarco de El Bailando 2023 (América), el programa que conduce Tinayre pasó de su típico horario nocturno y diario a ocupar los domingos al mediodía. Lo cierto es que este domingo, a la hija de “La Chiqui” se le escapó un comentario subido de tono que dejó a todos los presentes atónitos, en especial porque transitaban la franja de protección al menor.

El exabrupto de Marcela Tinayre al aire

Como invitada al bar, se encontraba Adabel Guerrero, quien habló del éxito de “Sex”, la obra teatral que integra y que produce José María Muscari. “Es impresionante”, comentó la vedette con emoción, al tiempo que Marcela acotó: “No, no. Cada vez que lo veo a José, le digo: ‘Que maravilla’”.

“¿Lo fuiste a ver?”, consultó Guerrero. “No”, respondió tajante Tinayre y agregó: “Él [por Muscari] me dice todo el tiempo. Pero yo le digo como dijo Marcelo Tinelli el otro día: ‘No me gusta que me pongan la cho... en la cara’”. Tras el exabrupto, todos comenzaron a reír y Flavio Mendoza acotó en broma: “Por eso vamos tus amigos para ponernos adelante”.

“Este no es el horario de la noche. Estamos al mediodía. La gente está comiendo”, le remarcó Gabriel Schultz. Luego de ello, Guerrero intentó desviar el momento incómodo y comentó que la obra no era “tan así” y que es hecha con humor.

En medio de esas aclaraciones, Marcela señaló a su compañero y le preguntó en tono irónico: “Bueno, ¿cómo se le dice entonces? ¿La piroluchi?”. Tras ese descuido, la conductora rápidamente cambió de tema y concluyó: “Tengo a todos mis amigos, mi nieta, mi hija, todo el mundo fue y lo pasó espectacular”.

Esta no es la primera vez que Marcela protagoniza un hecho de similares características. En noviembre del año pasado, durante la conducción de Las rubias (Net TV), se refirió al miembro de los hombres en directo, sin pudor, y recordó una vieja anécdota que dejó atónitas a sus compañeras de panel.

Con la intención de conocer el look de uno de sus invitados, la conductora le pidió que enseñe su vestimenta, pero luego se arrepintió porque “se le marcaba”. Sin dar a entender de qué se trataba, indicó: “Perdón, a las mujeres, ¿ustedes no miran el bulto? Cuando era bastante más chica, trabajaba en La Rural, en la época de las exposiciones, en la Sociedad Rural. Y justo estaba frente al baño de hombres”.

Marcela Tinayre y su "vicio" por mirar el bulto de los hombres

Y agregó: “Entonces, marcábamos y decíamos, ‘sale tocándose’, ‘sale con la bragueta abierta’, ‘sale subiéndose la bragueta’. Habíamos hecho un sondeo, cómo era la tendencia. Eso hizo que lleguemos más temprano para ver cuál de las dos acertaba más con todo el informe. No sabés lo que nos hemos divertido”. Al cierre, lanzó de manera sorpresiva: “De eso me quedó el vicio de mirar”.