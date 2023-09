escuchar

El viernes pasado, Vanessa Show murió a los 72 años. La primera vedette trans que marcó un camino en la historia teatral argentina fue despedida por su familia y amigos en Palermo, el sábado. Lo cierto es que en medio de la ceremonia fúnebre, habrían ingresado a su domicilio dos personas ajenas a su entorno y le habrían robado sus pertenencias.

El confuso hecho se dio a conocer luego de que una vecina de Vanessa llamó a la policía tras ver a dos intrusos ingresar a la propiedad. Más tarde, desde Bien de mañana (eltrece), Fabián Doman y el equipo de panelistas brindaron más detalles sobre el episodio que consternó a sus admiradores.

“Hoy la Argentina no tiene límites. Mientras la velaban a Vanessa Show, robaron la casa [de Balvanera]”, señaló el conductor. En tanto, uno de sus colegas explicó: “El sábado a las 21.50 hay un llamado al 911, una vecina, Gabriela, llama a la policía porque dice que vio a dos personas que no sabía quiénes eran. Al hacer la denuncia, ella dijo: ‘Son dos NN. No son familiares y parecen no ser de acá’. Además, entraron sin forzar la cerradura”.

“Llega el patrullero, se entrevistan con Gabriela. Van hacia el departamento y allí ya no había nadie. Cuando ingresan, se encuentran con todo medianamente normal. Lo cierto es que entraron y la sospecha está en si quisieron intrusar la casa”, agregó.

Vanessa Show falleció el pasado viernes a los 72 años

Luego de ello, la cronista del programa, desde las inmediaciones de la casa en donde Vanessa vivió, contó que “un hombre” iba a visitarla seguido y que se presume que “sería su apoderado”. “Todo está en una gran incógnita, porque algunos dicen que entraron a robar y otros que dicen que se trataría de este hombre. Lo cierto es que el sábado por la noche vino la policía”, consignó.

En ese instante, un vecino, que también vive en el mismo edificio, aseguró que luego de una reunión de consorcio, tuvieron conocimiento de que nadie sacó nada y que no le robaron objetos de valor. De momento, la causa permanece bajo investigación en busca de dar con una respuesta certera sobre este confuso hecho.

Vanessa Show murió en el Sanatorio de la Providencia el 15 de septiembre tras sufrir una descompensación el día anterior, que la obligó a permanecer internada, según pudo saber LA NACION. Había nacido en La Banda, Santiago del Estero, el 27 de septiembre de 1950 y fue una de las primeras artistas trans de la escena local. Comenzó su trayectoria como vedette a los 17 años en el Teatro Maipo, compartiendo el escenario con Nélida Roca y Nélida Lobato.

Participó en numerosos espectáculos musicales y de revista como Corrientes esquina Champs Elysees, Pourquoi pas?, Las gatas calientes en el tejado del Corrientes y La revista del tercer sexo. En los 70, en el contexto de la dictadura militar, se exilió en Europa y retornó al país en la década de los 90, pero sin ejercer demasiado su rol artístico. Es por ello que escribió un libro autobiográfico -“Es verdad”- en el que relató sus tiempos felices y los más oscuros.