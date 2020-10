"Dijo que los barrios privados 'son prácticamente ocupaciones de tierras', es uno de los comentarios más extravagantes, más peligrosos, más agresivos que ha hecho en las últimas semanas", criticó el periodista Fuente: Archivo

La frase del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof sobre que la mayoría de los barrios privados que no están habilitados "son prácticamente ocupaciones de tierra" sigue despertando críticas, en este caso del periodista Marcelo Longobardi, quien comparó las declaraciones del mandatario bonaerense con las formuladas por un "demente".

"El gobernador Kicillof dijo que los barrios privados 'son prácticamente ocupaciones de tierras'. Es uno de los comentarios más extravagantes, más peligrosos, más agresivos que ha hecho Kicillof en contra de los propios bonaerenses en las últimas semanas", consideró el conductor de Cada mañana (Radio Mitre) durante la apertura de su programa, y agregó: "Si me decís que esta frase fue dicha por Juan Grabois o por cualquiera, pero ¿el gobernador de la provincia de Buenos Aires considera que los barrios privados con ocupaciones de tierra?", se preguntó alarmado.

"Es un acto de provocación y un intento de tirarle un balde de nafta a un incendio. La frase. ¿digo o no digo lo que pienso? Uno podría decir que la frase es la frase de un demente, de un demente", insistió. "Una persona que pretende hacer de su provincia una convulsión. Es un disparate dicho por un demente. Así son las cosas", remarcó.

"La mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, entonces no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierra. Hay que regularizarlo", fue la frase completa del gobernador bonaerense. En ese contexto Kicillof criticó la herencia que le dejó la exgobernadora María Eugenia Vidal en cuanto el registro de tierras: "No había un mapa de la disponibilidad de tierra pública y privada para la ampliación de oferta. Era la nada misma y sobre ella montados muchísimos negocios privados".

Más adelante, durante el resumen de noticias de su programa, Longobardi volvió sobre el tema y dijo que la frase de Kicillof fue "la más relevante del fin de semana". En este sentido, dijo que el gobernador abre "una perspectiva catastrófica para la propiedad privada en la provincia de Buenos Aires".

"Esta frase, y perdón si se enojan conmigo en la radio, yo le pongo mi corazón, esta frase, si no fuera de un gobernador, es una frase que pertenecería a un demente, alguien que está, con independencia de no aceptar la propiedad privada, echándole un lindísimo balde de nafta a un incendio", finalizó.