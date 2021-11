Marcelo Longobardi volvió a Mitre para conducir un programa especial

Como era esperado, este domingo de elecciones Marcelo Longobardi regresó no solo a estar frente del micrófono de radio Mitre, sino a los estudios de la radio en la calle Mansilla, algo que no hacía desde marzo de 2020.

Fue en el marco de una transmisión multiplataforma especial desde las 17, donde Longobardi, lo hizo acompañado de Jorge Fernández Díaz, Alfredo Leuco, Miguel Wiñazki, Alejandro Catterberg y Adrina Verón, entre otros, y todo el equipo de la AM del Grupo Clarín, con el minuto a minuto todos los detalles sobre las Elecciones Legislativas 2021.

No hizo referencia alguna a su partida, y se lo vio –ya que el programa se trasmitió vía YouTube– relajado, atento a los mensajes en su teléfono celular, junto a su clásico cuaderno con anotaciones, y una tableta electrónica sentado en la silla correspondiente de conductor, con una remera chomba de color blanco.

Hay que tener en cuenta que a este regreso lo hizo circunstancialmente a la emisora luego de su despedida, hace tan sólo dos semanas, cuando partió de Cada Mañana, el histórico programa de la AM 790.

Recordemos que el periodista había comunicado que dejaba la conducción del programa Cada mañana tras 21 años (12 años en Radio 10 y 9 en Mitre), un ciclo líder de audiencia en la radio desde entonces (hasta su retiro tuvo el 47% de share en la primera mañana). Y había dicho que era una decisión muy difícil.

“Es una decisión muy compleja y traumática de tomar, producto de cuestionamientos personales muy profundos”, había asegurado esa mañana del 2 de noviembre.

“Todos aspiramos en la vida a hacer algo. Líder de algo. No importa de qué. De una radio, una fábrica, una verdulería o una familia. Todos procuramos ser algo. Y yo tuve el privilegio de lograrlo. Y conviví con esta situación varios años”, agregaba vía telefónica, mientras su amigo y colega Willy Kohan estaba al frente del programa, algo que según pudo saber LA NACION, hará hasta el 15 de diciembre, situación que le hace acelerar los tiempos a las autoridades de la radio, a definir cómo y con quién continuar la primera mañana diaria (de 6 a 10).

“Conozco el lado positivo y el negativo de la responsabilidad del éxito. Y cada aspecto complejo de lo que significa en un país como la Argentina ser líder de algo. He disfrutado mucho de todo esto. Y he sido muy feliz. Pero me parece que 21 años son suficientes. Lo vengo pensando desde hace dos años. Nunca se los dije. Excepto a alguna que otra persona. ¿Hasta qué punto uno debe estirar, enamorarse y agarrarse a una situación exitosa?”.

Tanto en ese día como en una entrevista con LA NACION este fin de semana, Longobardi expresaba que “deja su hogar”, el que “devuelve en un liderazgo absoluto”.

“Desde 2013, Radio Mitre me ha confiado el horario más valioso de su programación y creo que he cumplido mi trabajo de una manera apropiada”, señaló el día de su despedida. Y agregó: “En un país donde nada termina bien, yo hace mucho tiempo que estoy pensando, de agosto en adelante en particular, que algo debe terminar bien”.

“21 años de éxito es suficiente, mucho más de lo que había imaginado. He tenido más éxito del que me había imaginado. En esta época, como todo cambió, hay que saber desprenderse de las cosas para no ser un esclavo del pasado. A veces a las cosas hay que dejarlas ir para no arruinarlas”, destacó aquel 2 de noviembre, al borde de las lágrimas y sobre todo al leer un mensaje de Diego Leuco.

Desde su renuncia al programa, Longobardi continúa haciendo su editorial y, además, se encuentra trabajando en nuevos proyectos, que incluye su ciclo En Diálogo con Longobardo, que se emite los domingos por la noche en la cadena internacional CNN en español.