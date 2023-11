escuchar

Noelia Marzol suele utilizar su perfil de Instagram, donde acumuló casi dos millones y medio de seguidores, para relatar a sus fanáticos su día a día en familia y sus próximos proyectos laborales. La actriz de Sex: viví tu experiencia fue mamá recientemente de su segunda hija, Alfonsina, que se sumó a la gran familia que conformó junto a Donatello, el primogénito, y Ramiro Arias, su pareja. En los últimos días, la bailarina compartió un impactante video y le hizo una consulta a sus admiradores: “¿Esto sería normal?”.

El 21 de diciembre de 2022, nació Alfonsina, la segunda hija de Noelia Marzol y Ramiro Arias. La recién nacida agrandó la familia que la pareja conformó junto a Donatello, quien nació el 23 de mayo de 2021. El perfil de Instagram de la actriz está inundado de sus postales familiares, que capturaron los momentos más icónicos del clan para el recuerdo.

Noelia Marzol en el momento en que mostró por primera vez a Alfonsina (Fuente: Instagram/@noeliamarzolok)

Pero la bailarina también utiliza esta cuenta para interactuar con sus casi dos millones y medio de seguidores. En los últimos días, mostró un impactante video y plasmó una consulta para averiguar de qué se trataba. En medio del jardín de su casa, Noelia Marzol se filmó la pierna izquierda, debido a que advirtió un extraño movimiento.

En el video que compartió la actriz, se observó un movimiento poco común en la pierna, que pareciera una especie de temblor en el músculo. El clip asombró a todos los usuarios de las redes sociales y, en tanto, la bailarina trató de averiguar de qué se trataba. “¿Esto sería normal?”, consultó a sus seguidores, a través de la herramienta de preguntas y respuestas en sus Stories de Instagram.

La intervención de Donatello, el hijo mayor de Noelia Marzol, en el Bailando 2023 que se llevó el aplauso de todos

Noelia Marzol asistió como invitada al Bailando 2023 (América TV), unos días atrás. La modelo participó en el escenario con una salsa de a tres, junto a Guido Záffora y Julia Pérez. Pero la noche ocultaba una sorpresa más. Antes de que se iniciara la presentación, el hijo mayor de la bailarina, Donatello, deleitó a los espectadores con una imitación de Michael Jackson, mientras Marcelo Tinelli no podía salir de su asombro.

Con un traje de color negro y un sombrero a conjunto, el pequeño de tres años no paraba de moverse mientras compartía la mano con el conductor de eltrece y la bailarina. Posteriormente, causó furor en la pista del Bailando 2023, al protagonizar una imitación del icónico rey del pop al ritmo de “Thriller”, bajo el apodo de “Mini Michael”. En medio de su asombro, Marcelo Tinelli expresó a la modelo: “Lo amo. Te felicito”. En tanto, Marzol le respondió al conductor, entre risas: “Yo no puedo más, mirá lo que es. Estoy embobada. No hace nada y, para mí, es todo”.

La valoración final del jurado, conformado por Carolina “Pampita” Ardohain, Moria Casán, Marcelo Pollino y Ángel de Brito le otorgó 20 puntos en total al equipo de Noelia Marzol, Guido Záffora y Julia Pérez.