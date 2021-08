Marcelo Tinelli sorprendió al contar cuál es el nombre desconocido de Guillermina Valdés

Marcelo Tinelli reveló este martes durante La Academia (eltrece) el nombre oculto de su esposa, Guillermina Valdés, quien luego de reemplazar a Pampita en el jurado se quedó unas galas más.

“Minifalda, de verde. De Necochea. La voy a presentar con su nombre completo: bienvenida María Guillermina Valdés”, anunció Tinelli. Ante la mirada de su mujer, totalmente desconcertada, el conductor se defendió: “¿Qué tiene de malo? Yo me llamo Marcelo Hugo Tinelli”.

Guillermina Valdes, anoche estuvo como jurado en ShowMatch NEGRO_LUENGO - LaFlia

El apodo de Guillermina

Hace unos días, Guillermina había revelado un apodo que el conductor suele decirle: “A Marcelo le gustan las fiestas grandes, y como yo en general se las bajo o se las critico, me dice El Grinch”.

“Cuidado: a mi también me gustan las fiestas, yo soy muy sociable, me gusta hablar y me relaciono muy bien con la gente. Lo que pasa es que él se pone a planificar y quiere tener todo armado, saber cómo van a pasar todas las cosas y yo soy un poco más de que las cosas salgan como vienen, y pasarla bien igual; por eso cuando le digo cosas así él me dice que soy el Grinch”, señaló, en referencia al personaje que odia la Navidad.

Mientras tanto, a comienzos de esta semana y en relación a las amenazas que recibió Tinelli, Valdés comentó: “Yo a veces cuando pasa algo me quedo con el pecho como ‘ay, qué fuerte’. Marcelo tiene ‘algo’ porque ha vivido cosas tan fuertes en la vida: perdió a su papá a los 11 años por una cirrosis; su mamá tuvo una enfermedad muy fuerte, lo criaron sus tías. Está tan golpeado que cuando lo golpean por un lado y otro, mas allá de las razones de cada uno o lo que crean -que yo ahí no me voy a meter- él sabe de qué va la vida”.

LA NACION