Luis Majul, sobre las visitas a Olivos: “No transformen los privilegios de poder en una cuestión de género”

Este martes, en su editorial de +Voces, Luis Majul se refirió al tema de las numerosas visitas a la quinta de Olivos en tiempos de cuarentena estricta. En especial, el periodista habló de la situación de la actriz Florencia Peña, que visitó la la residencia presidencial en ese período, y que ahora fue defendida por referentes del feminismo, que acusaron de “misóginos” a quienes cuestionaron a la actriz.

Para Majul, la idea del oficialismo es “correr el eje de la discusión de la cuarentena VIP a un caso de misoginia” y sentenció: “No transformen el abuso y los privilegios de poder en una cuestión de género”.

“La idea de correr el eje de la discusión de la cuarentena VIP del presidente a un caso de misoginia explícita contra la actriz Florencia Peña tiene destino de fracaso seguro. Al kirchnerismo se le están acabando los trucos, de tanto repetirlos”, arrancó su columna en +Voces Majul.

“Y hasta el propio colectivo feminista se pregunta si, por ejemplo, la ministra de Género, Mujer y Diversidad, aparece tan preocupada por defender a Florencia ¿por qué no levantó la voz, por ejemplo, frente a los presuntos abusos del senador en uso de licencia José Alperovich contra a su sobrina?”, se preguntó el periodista.

Luego, Majul se refirió a la oposición, que “tiene sus propias voces críticas”, y se refirió a las expresiones de Silvia Lospenato, que cuestionó la actitud del diputado Fernando Iglesias y dijo que lo que tuiteó el legislador con respecto a Florencia Peña y a otras mujeres que ingresaron en Olivos “está pésimo”.

“Hay que pedir explicaciones convincentes sobre la actividad de los no esenciales en Olivos. Especialmente a altas horas de la noche. Pero de todos. Varones y mujeres. Sin insinuaciones ni prejuicios”, leyó Majul el mensaje de Lospenato.

Otra vez en referencia a las visitas a la quinta de Olivos, el conductor de LN+ se preguntó: “¿Pero de qué tenemos que hablar aquí, de Florencia Peña o los lujos que se daban en la quinta de Olivos, mientras, por ejemplo, por citar solo un caso, Solange y su padre, Pablo Musse, no se pudieron despedir, el 21 de agosto del año pasado?”

“No es Florencia. Es Solange. Es la cuarentena eterna. El no haber podido salir a laburar. El capricho de no abrir las escuelas -añadió Majul, y remató-. No es el machismo. Son las vacunas que faltan”.

“Porque si no hubieran cometido el gravísimo error de bloquear el contrato con Pfizer se habrían evitado miles de muertes. No habría 6 millones de argentinos angustiados esperando la segunda dosis de la vacuna rusa. Si no se hubiera montado un vacunatorio VIP y no hubieran aparecidos miles de vacunados de privilegio, no estaríamos discutiendo sobre las visitas a la quinta de Olivos”, expresó el periodista.

Más adelante, Majul hizo alusión al ‘manual de estilo de campaña del kirchnerismo. “Si millones de argentinos no hubiesen caído en la trampa de comprar al ‘Alberto moderado’ sin pensar que detrás manejarían la botonera Cristina y sus talibanes no tendría sentido analizar el nuevo manual de estilo de campaña k”, dijo.

“Un manual en el que recomiendan a los candidatos cubrirse, de nuevo, con una enorme piel de cordero, pero sin olvidarse que la receta del peronismo para ganar elecciones a lo pavote es el cinismo. Es decir: no reconocer ni el más mínimo error, por más evidente que sea”, añadió.

“Por ejemplo, dice el manual: ‘Hay que decir que la economía se está poniendo en marcha’. ¿En serio piensan que somos tan ingenuos?”, volvió a preguntarse.

Finalmente, el conductor de La Cornisa enumeró una serie de datos sobre la gestión del gobierno de Alberto Fernández.

“Porque desde que asumieron, hay más de 3 millones de nuevos pobres, un millón 700 mil más de nuevos desocupados, cerraron 20 mil empresas, bajaron la persiana cerca de 100 mil negocios, el salario promedio cayó un 27 por ciento, los jubilados, perdieron, en promedio, un 8 por ciento de sus ingresos y cerca de 2 millones de personas dejaron de pertenecer a la clase media”, expresó.

“Así que no transformen el abuso y los privilegios de poder en una cuestión de género”, concluyó Majul.

LA NACION