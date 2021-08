El furioso comentario de Gastón Recondo por las visitas a Olivos: “Entraba cualquiera y no podíamos despedir a nuestros padres”

Un momento de tensión se vivió al aire de Polémica en el Bar (América) cuando Gastón Recondo dio su opinión sobre las visitas a la quinta de Olivos durante la cuarentena estricta y apuntó contra el presidente Alberto Fernández.

El periodista deportivo -cuyo padre Gastón Fermín falleció el 27 de mayo de 2020- tomó la palabra y mirando a cámara se dirigió a Fernández: “A usted señor Presidente, que nos retaba y amenazaba: ‘no vayan a salir, porque yo tengo la potestad para actuar también por la mala’. Yo le hice caso, señor Presidente: desde el 19 de marzo no lo vi nunca más (al padre)”.

“A diez metros lo saludé el día de su cumpleaños el 17 de mayo. Se me murió el 27 de mayo. Frío, mientras entraba el preparador físico de su mujer a la Quinta de Olivos para que hiciera elongaciones y salto en rana. Usted nos faltó el respeto, no sé quien entró ni para qué entró, pero no tenía por qué salir. Y si salían, salíamos todos”, continuó Recondo.

“Había otras urgencias mucho más importantes: abrazos que queríamos dar y que no vamos a poder dar nunca más en nuestra vida. Mientras, usted nos amenazaba en público, en la Quinta de Olivos hacía lo que quería. Eso es lo que tiene que replantearse”, aseguró y dio su opinión acerca del caso de Florencia Peña: “Acá todos la defendemos, pero la discusión es otra: ¿por qué a la Quinta de Olivos entraba cualquiera, y no me refiero a Florencia Peña, a Carlos Rottemberg, a Luis Brandoni, a Adrián Suar o Marcelo Tinelli, y nosotros no podíamos despedir a nuestros padres?”, concluyó.

