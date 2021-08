Ricardo Montaner cruzó sin filtro a Soledad Pastorutti en La Voz Argentina: “No me parece justo”

Este martes tuvo lugar una nueva gala de batallas en La Voz Argentina (Telefe) y hubo varios momentos de tensión a la hora de definir qué participante brilló más. Durante el enfrentamiento de uno de los dúos del equipo de Soledad Pastorutti, se vivió un impensado cruce en el jurado: Ricardo Montaner opinó sin filtro sobre la elección de la canción y tildó de “injusticia” lo ocurrido.

Victoria Rengel y Patricio Mai cantaron juntos el hit de los años 80 “Take On Me” y buscaron defender su lugar para continuar en el team Soledad. Sin embargo, el joven tuvo un mejor desempeño que su compañera, según comentaron los cinco artistas en la devolución.

Los primeros en remarcar que la elección del tema musical debe ser “pareja” fueron Mau y Ricky, quienes destacaron que la tonalidad y el color de voz de Patricio le permitieron lucirse más. Lali Espósito coincidió, y agregó: “Sin dudas esta batalla es para él, pero creo que tiene que ver con la canción”.

Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner se cruzaron por una batalla: "Es injusto" - Fuente: Telefe

Luego llegó el turno de Montaner, que lanzó una fuerte crítica: “Yo voy a acotar públicamente que hemos sacrificado a Victoria y no me parece justo”. Y sumó: “Creo que la canción era para él, porque la canción no le permite a ella hacer nada; de hecho, en su parte solista se tuvo que ir a otra melodía porque en la original no podría”.

“No siento que sea una batalla justa. Patricio cantó la canción cómoda para él y lo demás vino de adorno. Si me tengo que pronunciar, por un poco de justicia, diría que me quedo con Victoria porque se merecía lucir más y esta canción no le daba la posibilidad”, cerró el cantante, ante la atenta mirada de su colega.

La Sole defendió la elección y aclaró: “Todas las canciones que se eligieron en mi equipo fueron consensuadas con los participantes, acá nadie impuso nada”. Sin embargo, reconoció que no salió de la misma manera que en los ensayos y aseguró que si hubiera notado un desfasaje injusto, hubiera cambiado el tema.

Soledad Pastorutti defendió su rol de líder a cargo de uno de los cuatro equipos de La Voz Argentina Instagram: @sole_pastorutti

“Quizás sí le quedó bien a él y no a ella. Es una pena, porque si hay algo que me gusta es que la batalla esté a la altura de las circunstancias”, sentenció. “No le quitemos mérito a Patricio que tiene un rango vocal increíble, pero es cierto, Victoria, que quizás lo tenías que resolver de otra manera; lo habías logrado súper bien y sé que lo podías hacer mejor porque lo escuché”, remató.

Finalmente, Pastorutti eligió a Mai y Rengel quedó eliminada. “Esto es una batalla, se canta una vez, y yo tengo que evaluar por lo de hoy. Entiendo lo que sienten ustedes, pero no veo la injusticia porque lo hemos charlado, se consensuó”, concluyó la artista.

