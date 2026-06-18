María Becerra habló de su intimidad con J Rei e hizo una revelación personal
La cantante estuvo invitada al programa español La Revuelta (RTVE) y contó detalles de su relación con el músico, con quien está en pareja desde 2022
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Si algo caracteriza a María Becerra es su honestidad. Siempre se animó a decir en voz alta lo que dice y lo que piensa y compartió tanto sus experiencias más felices como las más difíciles de su vida. Y ahora decidió contar detalles de la intimidad de su pareja desde 2022, el rapero Julián Reininger, alias J Rei, más precisamente de actividad sexual.
La cantante estuvo invitada al programa español La Revuelta (RTVE), conducido por David Broncano, y fue consultada por la intimidad de su relación, más precisamente por la frecuencia con la que tienen encuentros sexuales. “Estuve viajando mucho también... pero bueno, volvemos y nos ponemos muy rápido al día”, comentó la cantante.
Acto seguido, empezó a hacer cuentas. “Nosotros somos muy de la situación improvisada. Tanto él como yo somos muy gauchitos... Por ahí estacionamos en algún lugar y tipo: ‘Che, no sé qué... ¿Pinta? ¡Pero por supuesto!”, dijo entre risas. El conductor indagó en el término que usó para describir a la pareja y ella le explicó: “Es como que decís sí a todo; sos trabajador, labrás la tierra”.
La intérprete admitió que, si bien le gusta que los encuentros sean organizados, dijo que son de encontrar “momentos espontáneos”. “Soy muy gauchita y él también”, expresó.
Hace unos días, la intérprete de “Corazón vacío” también se expresó públicamente sobre un tema muy sensible y que marcó profundamente su vida y la de su pareja: las pérdidas de cuatro embarazos que sufrió entre 2023 y 2025 y las graves consecuencias físicas que le dejaron. “No puedo tener bebés de manera natural. Ya me dijeron que no puedo, porque ponen en riesgo mi vida”, afirmó en el ciclo Latino Champs de Miami. Sin embargo, lejos de resignarse a la posibilidad de formar una familia, aseguró que existen alternativas médicas que le permiten soñar con la maternidad. “Estamos en 2026. Tenemos tecnología y dinero. Todos los tratamientos y el laboratorio. Podemos tener una familia, pero no de manera natural”, sostuvo.
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