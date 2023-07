María Becerra reveló cuál es su bebida favorita y explicó por qué no juega más partidos de fútbol

escuchar

Este viernes por la noche, la cantante María Becerra fue la estelar invitada de Ferné con Grego (Luzu TV), donde habló sobre distintos aspectos de su vida personal y artística, aunque también tuvo tiempo para dar a conocer datos que solo los más fanáticos conocen.

El crecimiento de María Becerra en los últimos dos años fue exponencial en cantidad de reproducciones y fanáticos que la van a ver a cada uno de sus conciertos. Desde lanzar singles que se volvieron hits en la juventud hasta hacer colaboraciones con artistas internacionales.

María Becerra tuvo que hacer sacrificios en pos de su carrera musical

Antes de que comenzara su boom de conciertos de manera internacional, María Becerra dio 22 shows en el Teatro Gran Rivadavia, según ella, para agarrar el ritmo necesario para convertirse en una artista de primer nivel. No obstante, sus primeros pasos en la industria musical, le trajo a los 21 años algunos inconvenientes. “Hay cosas que tuve que sacrificar, que me duelen en el alma, como por ejemplo, el fútbol 5, que me encanta”, explicó en un diálogo con el humorista Grego Rossello, quien no conocía esta faceta de ella.

Luego explicó los motivos: “¿Qué hago si me quiebran una pata? Cancelo la gira”. No obstante, dio a conocer un aspecto que pocos sabían. “Yo era pro, la movía como loca. Arranqué jugando en un club de Quilmes, que se llama Viejo Bueno. Competíamos en las ligas y una vuelta ganamos un campeonato. Jugué en la reserva de Quilmes y una vez me fui a probar a Independiente”.

El pasado futbolístico de María Becerra

“Jugué hasta el 2017. Partidos hace bastante que no juego. A ellas les gusta barrer... y no puedo. Incluso yendo a trabar te pueden quebrar la tibia y es mucho para arriesgar. Un amistoso muy chill podría ser, pero soy un poco de cristal y si me gusta jugar, yo quiero jugar bien”, continuó la cantante de “Automático”.

La repentina fama condujo a María Becerra a lugares soñados y a hacer música con cantantes y bandas de primer nivel como J Balvin o Los Ángeles Azules; no obstante, ese no fue motivo para cambiar su personalidad.

Siempre mantuvo los pies sobre la tierra y algunas costumbres no las pierde, como la de su merienda favorita, la cual sorprendió a Grego Rossello por su nivel de simpleza.

María Becerra reveló su bebida favorita

“Si bien yo tengo una realidad diferente, esa siempre fue mi realidad. Hoy en día el mate cocido es mi bebida favorita, no lo cambio por nada. Yo creo que es algo que me nace naturalmente porque forma parte de mi vida, de mi contexto familiar”, indicó la artista, que es reconocida internacionalmente, pero no pierde sus raíces al tomar mate, mate cocido o tereré.

Cabe mencionar que hace pocos días, María Becerra fue uno de los números destacados de La Velada del Año III, que encabeza el streamer español, Ibai Llanos, y que logró más de tres millones de espectadores en su canal de Twitch. Los próximos conciertos programados son fuera del Argentina, en países como España y México, ya que la quilmeña es una de las sensaciones de la música actual.

LA NACION