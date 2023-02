María Becerra sufrió el calor de Formosa y tuvo que ser asistida tras un show: “Casi palmo”

escuchar

María Becerra viajó a la provincia de Formosa para dar el presente en uno de los eventos musicales más esperados del verano a nivel regional, la Fiesta Nacional de la Corvina. Emocionada, se subió al escenario para entonar sus canciones junto a la multitudinaria audiencia y, aunque el show transcurrió sin demasiados problemas, tras despedirse de sus fans, la cantante tuvo que recibir asistencia médica debido a las altas temperaturas de la noche norteña.

A pesar de que la Fiesta Nacional de la Corvina se creó con el objetivo principal de convocar pescadores, no solo de la Argentina sino de países vecinos, para que formen parte de la tradicional competencia de pesca. A lo largo de los últimos años, desde el gobierno provincial le sumaron shows de música para atraer a otro tipo de audiencias.

En el 2023, tuvo lugar la vigésima edición, la cual contó con la presencia de diversos artistas y bandas argentinas. Entre ellos se destacaron Airbag, Antonio Tarragó Ros, Ángela Leiva y María Becerra, quien se presentó en la noche del viernes 10 de febrero.

María Becerra sufrió el calor de Formosa y tuvo que ser asistida tras el show instagram @mariabecerra

Subida al escenario, la artista apodada como “la nena de Argentina” lució el pelo peinado en una colita de pelo tirante y un moderno conjunto compuesto por un minishort, un body de breteles cruzados, unas chaparreras y un par de guantes largos sin dedos, todo en tono blanco y decorado con tachas plateadas que, en algunas zonas de la vestimenta, formaban amplios corazones.

Durante su presentación, cantó algunos de sus temas más conocidos como “Desafiando el destino”, “Marte” -la colaboración que hizo con Sofía Reyes-, “Miénteme” -la cual lanzó junto a Tini Stoessel- y “Felices por siempre”. Así, pasó un par de horas bailando acompañada por los gritos y aplausos de sus fans. Sin embargo, los problemas comenzaron una vez que se despidió de la audiencia y se dispuso a ir tras bambalinas.

María Becerra fue acompañada por José Levy, su mánager instagram @mariabecerra

En vez en su camarín, Becerra tuvo que recibir asistencia médica al sentirse descompuesta por, según explicó, el calor que asedió a la provincia durante la noche del viernes, día en el que se registraron temperaturas por encima de los 33 ° en los picos más calurosos.

Lejos de haber arruinado su noche, la intérprete de “Automático” compartió la secuencia en sus redes sociales con su siempre presente sentido del humor. En sus Historias de Instagram, con una foto que la mostraba acostada en el suelo con los pies elevados, escribió: “Ayer bajé del show y me bajó la presión a 6.4 jajajaja, casi palmo. La doctora me dijo que el calor formoseño me destruyó”.

A pesar de los imprevistos, María Becerra aseguró que fue una noche increíble instagram @mariabecerra

A continuación, publicó una selfie en donde posó con una toalla sobre la frente. Con un texto, explicó: “Ya con un poco más de presión, José (Levy, su mánager) me revivía con paños fríos”. Para finalizar, subió un primer plano de su rostro al borde del desmayo y expresó, divertida: “Y con esta cara es cuento que estuvo increíble el show de ayer”. Dicho eso, subió y republicó una serie de videos filmados por los fans que estaban en la audiencia, los que capturaron las partes más destacadas del espectáculo.

LA NACION