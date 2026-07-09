Justin Baldoni rompió el silencio y habló del conflicto con Blake Lively: “Hubo mucho trauma”

Luego de casi dos años de denuncias cruzadas y tras haber llegado a un acuerdo extrajudicial, Justin Baldoni decidió romper el silencio para hablar del “trauma familiar” que, según aseguró, le provocó el enfrentamiento con Blake Lively. Para hacerlo, el actor y director recurrió a las redes sociales. Desde su casa y acompañado por Emily, su esposa, grabó un video en el que, sin mencionar en ningún momento a la actriz, agradeció el apoyo que recibió, aseguró que vivió una injusticia presentada como si fuera “una lucha a favor de las mujeres” y explicó que, por ahora, tanto él como su familia “están sanando”.

En primer plano, sentados en la galería de su casa y con ropa cómoda, Baldoni y su esposa se tomaron un tiempo para compartir sus sentimientos después de la tormenta. “Hace mucho que no hacíamos esto. No hablamos públicamente desde hace casi dos años. Y no fue porque no tuviéramos nada para decir, porque, Dios sabe, sí teníamos mucho para decir”, comenzó el actor y reveló que cada vez que pensaban en grabar un video “había algo” que les decía que no era el momento. “Lo hablamos mucho, rezamos al respecto y este finalmente nos pareció el momento indicado”, sumó.

Justin Baldoni habla por primera vez de su conflicto con Blake Lively

Sin entrar en detalles sobre el conflicto ni nombrar en ningún momento a la protagonista del film, la pareja explicó que todavía no está preparada para contar todo lo que vivió. “Hay muchísimo para decir y eso hace que también sea difícil hablar. Es difícil encontrar qué es lo correcto para nosotros. Y no vamos a decirlo todo en este momento”, aclaró Emily. Sin embargo, aseguró que hoy pueden mirar hacia atrás con gratitud. “Estamos sintiendo una enorme gratitud por muchísimas cosas, por muchísimas personas y por todo lo que nos ha sucedido”, expresó, mientras el director resumió: “La gratitud nos salvó”.

De todos modos, Emily remarcó que ese sentimiento “no borra la injusticia ni el dolor” que atravesaron durante los últimos años. “Tuvimos que enfrentar muchísimas cosas e intentar entender cómo pudo pasar algo así. Y, encima, presentarse como si fuera una lucha en favor de las mujeres. Hay muchísimo por desentrañar”, sostuvo en una de las pocas referencias directas al conflicto judicial.

Justin Baldoni y su esposa, Emily, se retiran tomados de la mano de un tribunal federal de Nueva York tras una audiencia de conciliación ANGELA WEISS - AFP

Luego, Emily continuó su descargo al revelar el impacto que tuvo la disputa en el plano personal. “La realidad es que atravesamos mucho trauma como familia. Eso también hace difícil hablar”, expresó. De inmediato, Baldoni tomó la posta. “Ni siquiera sabemos si esto es lo correcto para decir, pero sí sabemos que necesitamos compartir algo”, afirmó. “Lo que quiero decir es que durante los últimos años se dijeron muchísimas cosas dolorosas que no eran ciertas. Eso generó muchísimo ruido y nosotros no queríamos sumar más ruido. Por eso simplemente dejamos que la Justicia siguiera su curso. Y la verdad y los hechos hablaron por sí solos”, completó.

Tras un largo suspiro, Baldoni contó que lo que más escucha en la calle cuando la gente lo cruza es “¿Cómo están?”. “Estamos sanando”, aclaró. Y agregó: “Si alguna vez atravesaste una experiencia traumática, sabés que sanar no es un proceso lineal. Cada día es diferente. Tuvimos que replantearnos qué es lo real y qué es lo que verdaderamente importa. Son nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad y nuestra fe”.

Justin Baldoni, en pleno conflicto, se refugió en su familia Backgrid/The Grosby Group

En el tramo final del video, ambos agradecieron especialmente a quienes los respaldaron durante el conflicto. “Hubo muchísimas personas que, cuando nosotros no teníamos voz, fueron nuestra voz”, dijo Baldoni. Y recordó que desde el comienzo solo pedían que la gente “tuviera discernimiento”. “Muchísimas personas lo tuvieron. Escucharon su intuición, confiaron en ella y dedicaron su tiempo a luchar por nosotros. Decir ‘gracias’ no alcanza”.

Antes de despedirse, el actor adelantó que todavía quedan cosas por contar, aunque aclaró que ese momento llegará más adelante. “Hay muchísimo más para decir y estamos deseando que llegue el momento de hacerlo. Pero, por ahora, vamos a seguir concentrados en sanar, en pasar tiempo con nuestros hijos y en disfrutar de la vida”, concluyó.

El conflicto que enfrentó a Lively con Baldoni

Una escena de Romper el círculo Nicole Rivelli - Sony Pictures

El enfrentamiento entre Blake Lively y Justin Baldoni comenzó a fines de 2024, cuando la actriz presentó una demanda en la que acusó al actor, director y a otros integrantes de la producción de Romper el círculo de acoso sexual y de haber impulsado una campaña de represalias y desprestigio en su contra. La actriz había manifestado sus quejas por situaciones fuera de lo común ocurridas durante el rodaje. Baldoni negó todas las acusaciones y respondió con una contrademanda por 400 millones de dólares contra Lively, Ryan Reynolds —su marido— y otras personas vinculadas al caso, a quienes acusó de difamación y de intentar destruir su carrera.

La batalla judicial se extendió durante casi dos años y estuvo marcada por presentaciones cruzadas y la difusión de mensajes, correos electrónicos y otros documentos incorporados al expediente. En el transcurso del proceso, el juez fue desestimando parte de los reclamos presentados por ambas partes y, semanas antes de que comenzara el juicio previsto para mayo, Lively y Baldoni alcanzaron un acuerdo extrajudicial que puso fin al litigio.