Aniversario e ilusión mundialista antes de enfrentar a Suiza: los mensajes de la Selección a cinco años del triunfo en la Copa América

Un día como hoy, pero hace cinco años, comenzaba la era dorada de la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni. Después de 28 años sin títulos, el 10 de julio de 2021 la Argentina se consagró campeón de América nada más y nada menos que en el estadio Maracaná y frente a Brasil. Un pase de Rodrigo De Paul y un control de Ángel Di María, que terminó pasando la pelota por encima del arquero Ederson Moraes, dieron un agónico grito de gol a los 22 minutos del primer tiempo. El partido terminó 1 a 0 con un Lionel Messi desplomado sobre el césped y en un mar de lágrimas cuando el árbitro dio el silbato final.

A partir de ese momento, se abrió una nueva era para la selección argentina: campeón de América, campeón de la Finalissima ante Italia, campeón del mundo frente a Francia, bicampeón de América ante Colombia. Y el quinto aniversario de esa primera victoria justamente agarra a los jugadores en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City preparándose para enfrentar a Suiza en los cuartos de final del Mundial. Y en un clima de euforia tras la épica remontada ante Egipto, varios de ellos decidieron celebrar el quinto aniversario de aquel histórico triunfo con sus seguidores.

El 10 de julio la selección argentina le ganó a Brasil en el Maracaná y se consagró campeón de América Andre Penner - AP

Giovani Lo Celso publicó una foto abrazado a la Copa América. “Cinco años”, escribió con el emoji de una carita emocionada y corazones celeste y blanco con la ubicación del Maracaná. Lautaro Martínez eligió una foto del festejo colectivo en la cancha y una suya besando el trofeo y comentó: “Cinco años atrás volvíamos a ganar la Copa América”.

Giovani Lo Celso fue uno de los primeros en celebrar en sus redes el campeonato de 2021 (Foto: Instagram @locelsogiovani)

Lautaro Martínez celebró el quinto aniversario de la Copa América 2021 (Foto: Instagram @lautaromartinez)

Por su parte, Ángel Di María, que fue el autor del único gol de aquella final, también compartió una foto en la que se lo etiquetó, en la que estaba pesando la copa. El futbolista de Rosario Central decidió dar un paso al costado de la selección argentina tras el bicampeonato de América de 2024. No obstante, sigue siendo un referente dentro del grupo y acompaña a la distancia a sus excompañeros durante este Mundial.

Ángel Di María recordó el triunfo en la Copa América 2021 (Foto: Instagram @angeldimariajm)

Germán Pezzella, que no fue convocado por Lionel Scaloni para integrar la lista de los 26 convocados para defender el título de campeón del mundo, replicó una publicación en la que se lo etiquetó y escribió: “Cinco años de la primera”. La imagen en cuestión era de una marca a Gabriel Barbosa antes de que pateara al arco de Emiliano “Dibu” Martínez.

Germán Pezzela también rememoró el triunfo (Foto: Instagram @germanpezzella)

La final fue épica, pero no solo por lo que se vivió en la cancha y posteriormente en los festejos, sino también en el vestuario. En noviembre de 2022, cuando se estrenó en Netflix el documental Sean eternos: Campeones de América, sobre la carrera de la Argentina en la competencia que incluyó una concentración de 45 días lejos de su familia por los protocolos del Covid-19, se pudo ver la arenga de Lionel Messi antes de salir a la cancha que dejó a los hinchas en un mar de lágrimas y dio la vuelta al mundo.

“Teníamos un objetivo, muchachos, y estamos a un pasito de conseguirlo. Y lo mejor de todo es que depende de nosotros. Así que por eso vamos a salir, vamos a levantar esa copa y la vamos a llevar para la Argentina para disfrutar con nuestra familia, con nuestros amigos y la gente que bancó siempre a la Argentina. No existen las casualidades, muchachos. ¿Saben qué? Esta copa se tenía que jugar en la Argentina. Y Dios la trajo acá. La trajo acá para levantarla en el Maracaná, para que sea más lindo para todos. Salgamos confiados y tranquilos, que esta nos la llevamos a casa”, les dijo a sus compañeros y de más está decir que sus palabras rindieron frutos. El equipo salió a ganar y gritó campeón.

Ahora, “La Scaloneta” se prepara para otra final. El sábado 11 de julio, a partir de las 22 (hora argentina), se enfrentará a Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City por los cuartos de final del Mundial con el sueño de pasar a la semifinal y acercarse, un paso más, a la defensa del título que consiguió en Qatar.