Qué dijo María Becerra sobre su salud: reveló que sufrió un embarazo ectópico

La preocupación por la salud de María Becerra volvió a estar en el ojo de todos esta semana, luego de que el miércoles a la noche se conociera que había sido internada y operada de urgencia en la Clínica Zavala, del barrio de Belgrano. Después de horas de especulación, desde la cuenta oficial de la artista publicaron un comunicado donde detallaron que atravesó, nuevamente, un embarazo ectópico.

El comunicado de María Becerra (Fuente: Instagram/@mariabecerra)

En el comunicado oficial que publicaron en sus historias de Instagram, tanto María Becerra como su novio, Julián, conocido como J Rei, explican qué fue lo que sucedió y agradecen la preocupación de los fans: “Con el respeto que se merece esta situación, y agradeciendo profundamente el cariño que tantas personas han brindado siempre a Mari y a Juli queremos compartir un momento muy delicado que ha sucedido en las últimas horas”.

La artista sufrió por segunda vez un embarazo ectópico y tuvo que ser operada de urgencia. “Mari volvió a atravesar un embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida. Gracias a la rápida intervención de Juli, del equipo médico y el entorno que los acompaña se logró actuar a tiempo", continúa el comunicado.

María Becerra y su novio, tras la última intervención quirúrgica en 2024 (Foto Instagram: @MariaBecerra)

Afortunadamente, María Becerra se encuentra estable y recuperándose: “Mari salió sana y salva de la operación, con todo lo que eso implica. Luego de pasar por una terapia intensiva, hoy se encuentra estable, en recuperación y en reposo”.

Sobre el embarazo ectópico, el comunicado resalta: “Este es un proceso de sanación profundo que requiere tiempo, cuidados y mucho amor. En este momento, su bienestar físico y emocional es la única prioridad. Sabemos que, junto a Juli, recorrerán este camino a su propio ritmo, con la fuerza y el amor que los une".

Por el momento, las actividades profesionales y públicas de “La Nena de Argentina” y J Rei quedarán suspendidas hasta nuevo aviso, “priorizando por completo su recuperación”. “Mari y Juli agradecen de corazón el cariño, la comprensión y el respeto de siempre”, finaliza el comunicado.

María Becerra se comprometió con J Rei y un detalle de la cena romántica tras su anuncio se robó la mira de sus seguidores (Fuente: Instagram/@ j.reiii)

Cabe recordar que María Becerra y Julián Reininger se comprometieron en julio de 2023, ella fue quien le pidió casamiento a su novio en Grecia y, desde que sellaron su amor, se muestran más enamorados que nunca. “La vida se trata de tomar buenas decisiones y nuestro amor es la que mejor alguna vez tomé. No hace falta escribir mucho, solo hace falta mirarnos a los ojos, sentirnos y amarnos de la forma más pura. Te amo sin medidas y te quiero abrazar todos los días”, había publicado el músico en su Instagram.

Por otro lado, esta no es la primera vez que María Becerra tiene que ser intervenida quirúrgicamente. En septiembre de 2024 la artista sufrió otro embarazo ectópico y fue atendida de urgencia.

¿Qué es un embarazo ectópico?

Según el sitio especializado Mayo Clinic, un embarazo ectópico “se produce cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero“. Normalmente, el óvulo fecundado se adhiere al revestimiento del útero. A veces, el embarazo ectópico se produce en otras partes del cuerpo, como los ovarios, la cavidad abdominal o la parte inferior del útero (cuello del útero), que se conecta con la vagina.

Estos embarazos no pueden continuar con normalidad. El óvulo fecundado no puede sobrevivir y el aumento de tejido puede provocar sangrado que pone en riesgo la vida si no se trata a tiempo.

LA NACION