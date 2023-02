María Becerra se lució con el baile en los TikTok Awards pero un problema con el sonido sorprendió a sus fans

escuchar

Este martes, María Becerra presenció los TikTok Awards que tuvieron lugar en la Ciudad de México. Allí compartió el escenario con diferentes artistas e influencers que fueron destacados por su alcance e importancia en la red social. No obstante, durante el desarrollo de su número musical, la cantante argentina sufrió una serie de inconvenientes en el escenario a pesar de su gran baile.

El baile de María Becerra en los TikTok Awards que causó furor (Fuente: Twitter/@kingsincero)

Becerra no para de causar furor en sus fans, quienes a diario impulsan el crecimiento constante de la cantante, no solo por su profesión, sino por su influencia en las redes sociales. Es allí donde hace días celebró con los suyos la marca de 11 millones de seguidores, un récord que también se reconoció en México.

Durante la presentación de su tema “Mandamientos”, del álbum “La Nena Argentina”, sus admiradores quedaron embelesados por los movimientos que realizó sobre el escenario. Casi hipnótico, el baile generó una ola de aplausos en el público que acudió a la entrega de los premios. A pesar de ello, la cantante sufrió una serie de inconvenientes al momento de desplegar su show.

En un video que se publicó más tarde en las redes sociales, los internautas subrayaron la incomodidad que habría tenido Becerra para cantar, ya que el ritmo de la música fue acelerado y quedó expuesto su rendimiento ante todos. “El baile, lo único rescatable de esos premios”; “El sonido se lo pusieron muy rápido, Mari en sus shows que hace canta bien”; “Iba casi rapeando de lo rápido que le pusieron la pista”; “El fondo no estuvo tan bien, ella merecía mucho más” y “La organización estaba pésima, el audio no sé diga… Sabemos que Mari tiene una voz increíble”, fueron algunas de las reacciones sobre la performance de la argentina.

María Becerra antes de subir al escenario con su aclamado atuendo (Fuente: Instagram/@mariabecerra)

Por fuera de las observaciones a su aclamado baile, Becerra recibió el premio Artista FYP (For Your Page). “Quiero agradecerle a mi equipo, gracias a la gente que estuvo votando porque es por ustedes que gané este premio, gracias a TikTok por siempre apoyar mi música y confiar en mí, y a muchos creadores que están hoy acá que con muchos he grabado”, dijo la cantante tras la entrega del galardón.

María Becerra fue a ver Casados con hijos y revolucionó el teatro

Antes de su viaje a México, María Becerra se dio el gusto de visitar el teatro y en especial eligió a Casados con hijos. Días atrás, la cantante volvió a revolucionar a sus fans y esta vez no fue por un baile o un premio, sino que apareció en el camerino del elenco para tomarse una foto con los actores.

La noche del viernes pasado fue especial ya que uno de los lugares fue ocupado por Becerra. Al finalizar la obra, la intérprete de “Automático” fue invitada tras bambalinas y allí saludó uno por uno a todos los artistas, quienes la recibieron con mucha alegría.

María Becerra fue a ver Casados con hijos

El encuentro quedó registrado en los respectivos perfiles de Instagram de todos los involucrados, quienes no dudaron en posar para sacarse una foto grupal. En la misma, puede verse a la cantante parada en el medio mientras a su alrededor, Peña, Francella y los hermanos Lopilato posan aún vestidos con las ropas propias de sus personajes. “Mamucha, papucho… miren quien nos vino a visitar”, lee el epígrafe de la postal que subieron a la cuenta oficial de Casados con hijos.

