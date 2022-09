La China Suárez y María Becerra se cruzaron en un evento: qué hizo la actriz al ver a la ex de Rusherking

escuchar

El momento llegó. La China Suárez, actualmente en pareja con el rapero Rusherking, y María Becerra, ex del trapero, coincidieron en un evento. Ambas artistas posaron en la alfombra roja de la presentación de la serie Limbo, de Star+, en el Faena Art Center, pero no cruzaron palabra. Sin embargo, la actriz tuvo un gesto que no pasó desapercibido.

La noche de estreno de la esperada coproducción hispanoargentina creada por Gastón Duprat y Mariano Cohn y dirigida por Agustina Macri, contó con la participación de los protagonistas de esta nueva ficción que llegará a la pequeña pantalla el próximo miércoles: Clara Lago, Mike Amigorena, Esteban Pérez, Enrique Piñeyro, Andrea Frigerio y Andrés Gil, entre otros.

El evento también reunió a otros artistas y reconocidas figuras en una sala colmada donde la periodista Eleonora Pérez Caressi dio la bienvenida a los presentes, presentó la proyección del primer episodio de la serie y guió el panel de preguntas y respuestas que le procedió, en el que los actores y la realizadora hablaron sobre los episodios de la primera temporada.

Los asistentes fueron invitados luego a sumergirse en el mundo de Limbo en un espacio musicalizado por las djs Zelmira Alemán y Catarina Spinetta, como anteplato a la posterior actuación de María Becerra, quien acaba de convertirse en la única argentina nominada en la categoría mejor álbum de música urbana en los Latin Grammy de este año. La joven cantante sorprendió a los invitados con sus grandes éxitos “Ojalá”, “Wow Wow”, “Automático” y “Miénteme”.

Sin embargo, para ese momento de la noche, la China Suárez ya se había ausentado de la fiesta. De hecho, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio abandonó el evento a la media hora de llegar.

Suárez asistió a la premier sin su novio. Cabe recordar que Rusherking se separó de María Becerra a finales del año pasado y la relación entre ambos músicos no habría terminado en los mejores términos después de haber compartido un vínculo de más de dos años .

