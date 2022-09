María Becerra contó la “romántica” historia detrás de su tatuaje y dio un contundente consejo: “No hagan eso”

escuchar

Varias artistas argentinas ya cruzaron la frontera y llevaron su música a distintas partes del mundo. Una de ellas fue María Becerra, quien el miércoles, estuvo como invitada en El Hormiguero, un programa del prime time de España que se emite por Antena 3. Entre los varios temas que trató, el conductor le consultó por el particular tatuaje que lleva en el pecho y que guarda relación con Game of Thrones. Sin embargo, ella reveló la historia que había detrás y contó que no se lo hizo precisamente por su fanatismo a la serie, sino por amor a quien entonces era su novio.

No hay dudas de que la presencia de las argentinas en el programa que conduce Pablo Moto no pasa desapercibida. Semanas atrás, Lali Espósto estuvo como invitada y revolucionó a la televisión española al enseñar cómo preparar un fernet “viajero”. Esta vez fue el turno de “la nena de argentina”, quien durante la charla habló sobre la particular marca que lleva en el centro del pecho y reveló qué dice y por qué se lo hizo.

Todo comenzó cuando el presentador le preguntó si le gustaría trabajar como actriz, a lo que ella respondió con un sí rotundo. Esto le dio pie a él para indagar sobre un tatuaje que tiene la cantante en el centro del pecho referido a Game of Thrones, la exitosa serie de ocho temporadas que estuvo protagonizada por Emilia Clarke, Sophie Turner, Kit Harington, Peter Dinklage y gran elenco.

María Becerra contó la historia detrás del tatuaje que se hizo con su ex

La intérprete de “Miénteme” afirmó que los datos eran ciertos y dio más detalles sobre la tinta que lleva en la piel. “Dice ‘Shekh ma shieraki anni’ que es lo que Khaleesi - el personaje que interpretaba Emilia Clarke - le decía a Khal Drogo (Jason Momoa). Le decía ‘Sos mi sol y mis estrellas’. Una frase de amor, por eso me la tatué”, explicó e hizo referencia a que estaba escrito en “Dothraki”, el idioma ficticio que se creó para algunos personajes de la serie.

No obstante, la decisión de llevar dicha frase prácticamente al lado del corazón, no fue precisamente por su fanatismo con Juego de tronos. “En su momento me lo tatué por quien era mi novio”, reveló la joven nacida en el barrio de Quilmes y aprovechó la oportunidad para darle un consejo a los televidentes. “No hagan eso”, remarcó una y otra vez hablándole directamente a la cámara.

María Becerra lleva tatuada una frase de la serie Game of Thrones que significa "Sos mi sol y mis estrellas" (Foto: Instagram @mariabecerra)

La cantante contó que su entonces pareja “se tatuó lo otro, lo que decía Khal”. La frase era “Yer jalan atthirari anni”, lo cual significa “Eres la luna de mi vida”. “Menos mal que está en otro idioma”, dijo aliviada entre risas. Si bien no dio el nombre de la persona en cuestión, con quien además de una historia de amor comparte el tatuaje, se podría especular con que se trata de Rusherking, actual pareja de Eugenia “La China” Suárez, ya que fueron novios durante el tiempo en que la serie se estrenó en HBO.

María Becerra contó que se hizo el tatuaje, que lleva en el pecho, con su exnovio (Foto: Instagram @mariabecerra)

“Era muy chica... de hecho fue mi primer tatuaje audaz. Sentía un dolor terrible, hasta me dio fiebre”, comentó. Sin embargo, esto no impidió que siguiera haciéndose otros y contó que ya tiene como trece en distintas partes del cuerpo y aseguró que se “quiere hacer más”.

Si bien la relación con la persona con la que se realizó el tatoo en cuestión ya terminó, Becerra volvió a encontrar el amor. Semanas atrás confirmó lo que muchos sospechaban, que está en pareja con el trapero Julián Reininger, mejor conocido como J Rei.