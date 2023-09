escuchar

Este martes, Ángel de Brito explicó en LAM (América) por qué nadie mencionó a Silvina Luna durante la apertura del Bailando 2023, que se emite por la misma señal. En especial, se refirió a Marcelo Tinelli, quien consideró que es el responsable del programa y quien decide la organización final de todo. En tanto, el periodista y también jurado del certamen aseguró que “esperaba algo”.

Ángel de Brito contó por qué nadie mencionó a Silvina Luna en El Bailando

Tras la revolución que generó el regreso de Tinelli a la pantalla chica luego de casi cuatro años y en el marco de la muerte de Luna, que fue parte de tres ediciones de la competencia, levantó una ola de críticas en las redes, ya que no se realizó un homenaje a la actriz. En especial, Ximena Capristo se pronunció al respecto desde sus redes con un tajante mensaje: “Pensé que Marcelo iba a decir algo de Silvina Luna, con la cantidad de veces que ella trabajó en ese show”.

Luego de la repercusión que causó la furia de Capristo, en la noche del martes De Brito tocó el tema y dio a entender las posibles razones. “En lo particular y en lo personal, me hubiese gustado decir algo de Silvina ayer, pero como hace muchos años que estoy ahí y esto ya ocurrió, que falleció gente que trabajó en el programa, es una opción del conductor”, destacó el periodista.

“A ver, lo banca el conductor. Pasó en otros años que murió alguien y algún jurado que quería figuretear, se mandaba y decía: ‘No, yo le quiero dedicar ShowMatch a…’ y no sos el conductor”, agregó contundente De Brito. “Esperaba que algo se diga al final. Unas palabras, una placa. No sabía cómo eran los clips, hay veces que tienen que ver con El Bailando, pero ayer no hubo. Eran otros”, insistió.

En ese instante, Marcela Feudale interrumpió al conductor y subrayó una cualidad de Tinelli, debido a sus años de trayectoria junto a él. “Cuando falleció su abuelo, Marcelo hizo el programa entero allá arriba y al final dijo: ‘Hoy falleció mi abuelo’”. A la vez, De Brito acotó: “Tal vez tiene que ver con eso y no sabe mezclar los climas”.

“Para mí Silvina era una persona importante. Hizo tres Bailando. De hecho, pensé que tenían un montón de material para hacer un clip, pero coincido con Nazarena [Vélez] que ayer era un programa que estaba tan arriba…”, opinó Maite Peñoñori. En tanto, Feudale reiteró: “Por ahí hacer alguna mención. Decir algo. Eso es lo que faltó”.

Luego de ello, De Brito remarcó que parte de las críticas por la decisión de no homenajear a Silvina fueron hipótesis acerca de un presunto “apoyo” de Tinelli a Aníbal Lotocki, el médico que le inyectó metacrilato a la actriz como parte de una cirugía estética y eso le provocó una serie de distorsiones en su organismo. “También decían que [Marcelo] Polino lo pidió. No, esas cuestiones no se piden”, zanjó el periodista, basándose en los videos que circularon en las redes sociales en donde recordaron las peleas del entonces jurado del certamen con Silvina Luna.

La respuesta de Moria Casán y Marcelo Polino

Luego de presentar el tema, Ángel de Brito compartió las respuestas de Moria Casán y Marcelo Polino tras las críticas recibidas. En primer lugar, “La One” contestó: “No me pidas que hable de eso”, le solicitó al cronista de LAM y agregó: “No me lo permite mi integridad. No me gusta hablar de eso en un día como hoy. No hablo de esas cosas”.

Moria Casán y Marcelo Polino respondieron a las críticas de la gente por la no mención de Silvina Luna (Fuente: Captura de Video/América TV)

“Tuve una relación muy buena con Silvina. Sobre todo hasta casi al final de su vida. Porque mirá lo que son las paradojas de la vida, yo le hice todo el contacto para que haga Divas Play. Y después ella quiso hacer una venta de una propiedad y comprar en el exterior, y como yo manejo ese mercado, tuvimos contacto hasta hace muy poco tiempo antes de sus internaciones. No me hago cargo de lo que diga la gente”, fueron las palabras de Polino al respecto.