Este jueves, se conoció la triste noticia de la muerte de Silvina Luna y las redes sociales se vieron envueltas de un sinfín de mensajes de dolor por parte de los famosos, familiares y seguidores de la modelo. Tenía 43 años y se encontraba internada en la Unidad de Terapia Intensiva en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, donde ingresó a fines de junio por un problema pulmonar a raíz de una bacteria que se complicó debido a su enfermedad de hipercalcemia e insuficiencia renal. Hasta sus últimos días, fue acompañada por grandes amigos que informaban periódicamente detalles sobre su salud a los medios de comunicación. Si bien todo se manejó con total hermetismo, se supo que contaba con el apoyo de sus seres queridos, principalmente de su hermano menor, Ezequiel, uno de sus pilares más importantes.

En varias oportunidades, la ex Gran Hermano se refirió al estrecho vínculo que mantuvo a lo largo de los años con él, quien también nació en Rosario y todo este tiempo estuvo alejado de la exposición pública.

“Una vez me dijeron que me había quedado huérfana, y yo respondí que no, porque ya tenía 28 años… Pero no tenía mi familia propia en la cual refugiarme, solo a mi hermano, a quien le llevo cinco años. Juntos aprendimos un montón de cosas. Siempre fui de ir para adelante, pero con los años me di cuenta de que hay que parar”, sostuvo meses atrás en una entrevista que dio para Agarrate Catalina (La Once Diez), cuando se refirió al 2008, año en que fallecieron sus padres con solo cinco meses de diferencia, y todo lo que esto representó.

Jorge, el padre de Ezequiel y Silvina, falleció en 2008

Desde el año 2010, hasta la fecha, Silvina vivió situaciones complicadas con su salud, la cual empeoró tras una cirugía estética que se realizó con el médico Aníbal Lotocki. Ella lo denunció por mala praxis, debido a que sufrió una intoxicación de metacrilato, lo que le provocó este cuadro crónico que tanto la afectaba.

Asimismo, en febrero de 2023 se supo que necesitaba un trasplante de riñón y estaba en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI). Una de las personas que se ofreció como donante, precisamente, fue Ezequiel, quien fue su sostén mientras se realizaba la diálisis.

Silvina Luna estaba internada en el Hospital Italiano y la acompañaba su hermano Ezequiel Archivo

“Yo siempre lo cuidé a él y ahora él me cuida y me apoya, viene a casa y me prepara una comida, me abraza y eso me ayuda un montón”, expresó en otra entrevista que dio en mayo en La Peña de Morfi (Telefe), cuando reveló que al comenzar el tratamiento no quería que nadie la acompañara, pero él siempre se mantuvo firme a su lado.

La única vez que Ezequiel ofreció testimonios sobre el estado de Silvina fue el 11 de agosto, cuando Yanina Latorre habló en LAM (América) y difundió datos de acuerdo a la información brindada por él en comunicación con Ángel de Brito. “La van a volver a intubar, tiene mucha agua en los pulmones, por eso volvió a terapia intensiva. No está reaccionando a los tratamientos, está muy débil, su estado empeoró, es muy crítico y está muy delicada”, informó en aquel programa.

Yanina Latorre informó que Silvina volvió a ingresar a Terapia Intensiva

Tras la muerte de la rosarina, las plataformas virtuales se llenaron de sentidos mensajes de despedida, imágenes y videos que la recuerdan tal y como era en vida: alegre, empática y una gran luchadora.