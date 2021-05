María Leal recordó el día en que conoció a Carrascosa tras el crimen de García Belsunce: “Me agarró pánico”

El caso María Marta García Belsunce conmocionó al país en 2002 y volvió a estar en boca de todos en 2020, cuando Netflix lanzó Carmel: ¿quién mató a María Marta?, un documental que indaga sobre el homicidio de la socióloga y el proceso judicial posterior. Ahora, una nueva producción revivirá el caso, aunque esta vez desde la ficción. La actriz María Leal, que integrará el elenco de este proyecto, contó que tiene una historia personal con Carlos Carrascosa, viudo de García Belsunce y principal sospechoso.

“Estoy con este proyecto hace muchísimo, porque se iba a hacer en marzo del 2020″, comenzó Leal en una entrevista con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad). Según relató la actriz de ¡Grande, pá!, cuando empezó la pandemia siguió recibiendo los libros del guión de parte de la producción. Además, Leal anticipó que su papel será el de la madre de una de las chicas que ayudó a Carrascosa con un blog en internet. “Lo atrapante del personaje es que cuando empieza es la que está mirando la tele, ve el caso y dice: ‘Este es un asesino, yo me doy cuenta’. Y con el correr del tiempo termina dándose cuenta de que no”, detalló en la entrevista radial.

Maria Leal anticipó que su papel en la nueva ficción sobre el caso García Belsunce será el de la madre de una de las chicas que ayudó a Carrascosa con un blog Santiago Filipuzzi - LA NACION

Durante la nota, la actriz reveló que tuvo un encuentro inesperado con el viudo. “Yo vivo en un piso 20 y un día, bajando en un ascensor, en un momento subió un hombre, en pleno escándalo de caso de María Marta... Y el señor era Carrascosa”, relató. “A mí me agarró un pánico horrible. Yo tenía que ir a buscar mi auto al subsuelo, pero me bajé en la planta baja, y corrí. Y de los nervios salí a dar una vuelta. Después volví y le pregunté al encargado de mi edificio, porque quería saber si era posible que yo haya estado con Carlos Carrascosa en el ascensor”, sumó.

El portero le explicó que la madre de García Belsunce vivía en su mismo edificio y la señora lo estaba recibiendo en la casa por “todo el escándalo que estaba ocurriendo”. “Ahí me di cuenta de que este hombre estaba condenado antes de ser condenado, lo peor de todo era la condena social”, consideró sobre Carrascosa, quien llegó a estar detenido por la causa, pero luego fue encontrado inocente por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, los cruces no terminaron ahí.

Carlos Carrascosa llegó a estar detenido por el homicidio de María Marta García Belsunce, pero luego fue encontrado inocente por la Corte Suprema de Justicia Tráiler Netflix

“Otro día sube al mismo ascensor Carrascosa. Yo me iba a encontrar con una actriz, él leyó el libreto y me dijo: ‘Mujeres terribles... ¿Son terribles las mujeres?’”, contó. Leal quedó atónita, sin saber qué responder. “Sentía culpa por haber sentido miedo la vez anterior, y estaba dispuesta a hacer lo que él me pidiera, de rodillas. Entiéndase sexual. No quería que termine ese viaje en ascensor”, añadió, entre risas. Pero nada ocurrió y se despidió cada uno en su piso. “Sentí que me había enamorado de Carrascosa”, concluyó.

LA NACION