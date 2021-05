Patricia Sosa y el incómodo reencuentro en la calle con Valeria Lynch

Tras el polémico conflicto que tuvieron las cantantes Patricia Sosa y Valeria Lynch durante 2020, luego de haber elegido la misma fecha para realizar un show vía streaming, las cosas quedaron muy mal entre ellas. Ahora Sosa reveló al aire de Mitre Live que tuvo un inesperado reencuentro con su examiga en la calle.

“No hablé nunca más con Valeria, no volví a hablar ni creo que lo vuelva a hacer. Cuando uno intenta tanto las cosas, se tiene que dar cuenta cuándo se tiene que correr. Soy feliz pero con dolor”, confesó Patricia. “Valeria es mi vecina también y la otra vez salía con mi auto, dobló justo, y la vi caminando con su pareja para el otro lado. Ni me molesté en tocar bocina y saludar. Y yo creo que ella también me vio pero siguió de largo”, narró más adelante la cantante.

Luego del cruce en agosto pasado, Patricia había tomado la decisión de bloquear de WhatsApp a la cantante de La Extraña Dama. “Hace años que vengo sufriendo desplantes de Valeria y ahora entiendo que ya no es mi amiga, porque no se actúa así con los amigos. Yo seguí insistiendo porque si en una relación alguien no pone amor, el otro tiene que poner el doble, hasta que te das cuenta de que no funciona. Y me cayó la ficha: a ella no le importa. Me perjudicó muchísimo. Ella siguió escribiéndome pero bajé el telón y la bloqueé. Me di cuenta de que la amistad era solo de mi parte”, afirmó.

Por su parte, Valeria admitió: “Es feo pelearse al aire, pero vos sabés que no lo inicié yo esto. Lo que te puedo decir es que hubo un malentendido y hubiera sido muy bueno que habláramos las dos, pero no pasó, no sucedió, hubo alguien que empezó a llorar por todos los programas. Yo, si soy amiga de alguien, voy y lo encaro. No me parece una buena actitud. Igual ya pasó, no me parece que dé para mucho más, es embarrar la cancha seguir hablando”.

