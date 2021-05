Mariano Iúdica reveló uno de los aspectos de su vida que más lo afecta: “No te puedo explicar”

En su paso por Los Mammones, los invitados suelen revelar distintas intimidades en diálogo con Jey Mammon. Sin embargo, hay un tema que al conductor no le interesa demasiado compartir con quienes pasan por el ciclo de América: el fútbol. Sin embargo, como invitado, Mariano Iúdica se refirió a su vínculo con el deporte y contó qué es lo que más le afecta de su pasión por esa disciplina.

En el segmento de las 24 preguntas, Iúdica se refirió a su carrera, a su vida personal y a anécdotas compartidas con distintas figuras del espectáculo. En ese momento del programa, Jey desafió al conductor a ponerse una camiseta de Boca, el clásico rival del equipo del que Iúdica es hincha: River. Iúdica, por supuesto, se negó. Pero Jey insistió, y quiso saber si lo haría por un millón de dólares, aunque el conductor de Polémica en el bar se mantuvo en su posición.

“No, es una cosa... qué bueno que llegó este momento porque me gustaría hablar de fútbol con vos”, manifestó Iúdica, a sabiendas de que a Jey no le interesa particularmente el universo futbolístico. “Para mí, una de las cosas que más mal me ha hecho en mi vida y que más mal me hace, es cuando hay un gol de Boca”, lanzó el invitado. Y luego, detalló: “Y más en la cancha, no me lo preguntes, no te puedo explicar la sensación”.

En diálogo con DiarioShow, Iúdica sorprendió recientemente al asegurar que se metería en política y que, de hecho, se lo ofrecieron en distintas ocasiones. “Me encanta la política como herramienta, soy muy peronista, pero es difícil ser político en este país. Si estuviera, me gustaría transformar, ayudar de verdad. No puedo creer que tengamos tantos pobres y gente que no coma”. Y agregó: “Yo sería un cisne negro dentro de la política”.

