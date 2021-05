“A eso fui a Miami”: la China Suárez conoció a Félix, el hijo de Sofía Sarkany

María Eugenia “la China” Suárez volvió de Miami, Estados Unidos, a donde había viajado para participar de una campaña publicitaria y, además, visitar a la familia de quien fuera su amiga, Sofía Sarkani. La pareja de Benjamín Vicuña contó que conoció a Félix, el hijo de la joven, que nació una semana antes de que falleciera su madre.

“Es un tema muy delicado, pero por suerte pude ver a la familia, pude conocer a su bebé. A eso fui”, dijo ante una pregunta de un cronista de Intrusos. La actriz viajó en compañía de su hija Magnolia, de tres años, su bebé Amancio de nueve meses, y su madre, para cumplir con algunos compromisos laborales.

Félix nació el 22 de marzo pasado, gracias a un método de subrogación que la diseñadora y su pareja realizaron en Estados Unidos. El día de su nacimiento, la China Suárez publicó en su Instagram: “Hoy se convirtió en mamá una de mis personas favoritas en el mundo: Sofía Sarkany. Félix, no veo la hora de conocerte y apretujarte. Amiga bienvenida a esta nueva etapa de amor y entrega. Vas a ser la mejor”.

La China contó que conoció al bebé de Sofía Sarkany

Félix debía nacer días más tarde, pero el parto se adelantó. Esto le permitió a Sofía conocerlo y compartir sus primeros días con él. El pasado 29 de abril, cuando se cumplió un mes de la muerte de la diseñadora, la familia arrojó al océano sus cenizas al mar, en Miami. Por ello, desde la Costa de Florida la China Suárez le dedicó unas sentidas palabras para recordarle que esté dónde esté, siempre podrá contar con ella.

“Hola amiga… Tu magia está cerca y protege el lugar. Yo voy a estar ahí, siempre podés venir”, escribió la artista sobre las postales tomadas desde la costa estadounidense.

La diseñadora de moda murió una semana después del nacimiento de su hijo; y la China decidió despedirla en la redes con un video en el que se la ve bailando. “Sofía, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite”, confesó.

La China Suárez compartió fotos del mar de Miami donde arrojaron las cenizas de su amiga Sofía Sarkany. Instagram: @

“Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver. Cuando puedas pásate un ratito por acá, yo siempre te espero”, aseguró.

LA NACION