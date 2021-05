El insulto que hizo estallar a Dani “La Chepi”: “Utilicen otro término”

La participante de MasterChef Celebrity, Dani “la Chepi”, se descargó furiosa contra las personas que se dirigen contra su forma de hablar. Desde que participa en el famoso reality de cocina, la humorista vio potenciada su popularidad en las redes sociales, por lo que cada día está más expuesta a los comentarios de la gente. A los buenos y, también, a los hirientes.

La Chepi, quien se muestra muy activa en Instagram, dejó de lado el buen humor que la caracteriza en esa red social para expresar su enojo contra quienes la tildan de “camionero” por su manera de expresarse. La comediante intentó desestimar la palabra que utilizan los haters para referirse a ella: “No es un insulto”.

“Yo no leo los comentarios de otros perfiles, por el tema de los haters, que no estoy acostumbrada y me hace un poco mal, pero sí veo los míos. Y me llama muchísimo la atención que utilicen como insulto el término ‘camionero’”, comenzó la Chepi visiblemente molesta.

La furia de Dani La Chepi por las agresiones en las redes sociales

“Dicen: ‘Eh, que esta no pronuncia las eses, que no pronunciás las eses’. Mi novio es camionero y pronuncia todas las eses. Entonces, utilicen otro término si quieren insultar. Gracias”, cerró la actriz. A su vez, escribió sobre la imagen: “Buenas noches Que duerman lindo”.

El año pasado, La Chepi se puso de novia con Javier Cordone, un chofer de un camión de recolección de residuos. Ella misma contó que se lo “chamuyó” un poco. “Se ve que alguien le dijo que yo iba subiendo historias a Instagram donde ‘le tiraba los perros’ a los pibes que van atrás del camión, los que corren. Y un día él se bajó para saludar a mi hija y cuando lo vi dije ‘mirá lo que es esto, Dios existe’. Ahí me preguntó cómo estaba, y trajo un vino y me dijo que lo íbamos a tomar cuando termine la cuarentena”.

LA NACION