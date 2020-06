Marina Calabró indignada por el destrato del Kun Agüero a su hijo. Crédito: Instagram

5 de junio de 2020 • 00:50

Desaire, maltrato, ninguneo. En las últimas horas se acumularon los adjetivos contra la reprochable actitud que tuvo Sergio "Kun" Agüero con su hijo Benjamín, de 11 años , cuando no solo no lo incorporó a su fiesta de cumpleaños virtual, sino que le aclaró que no había leído el mensaje que le había mandado porque era "demasiado largo".

Puestos a analizar el tema, el equipo de Confrontados resumió lo sucedido en un compilado y, de regreso al piso, fue Marina Calabró quien tomó la palabra. "Está mal por donde uno lo mire, a mí me hace ruido por todos lados. ¿Te tiene que pasar tu novia el teléfono, Kun Agüero? ¿Tu novia te oficia de secretaria para atender a tu propio hijo? ¿No te da vergüenza? ¿Y encima lo transmitís al mundo como si estuvieras orgulloso de esa actitud? ¿Y le decís al nene que no pudiste leer el mensaje porque estabas muy ocupado, porque tenías que comer?", preguntó la conductora.

" Estoy furiosa -continuó- por el nivel de caradurismo de este hombre , que además se regodea de que el nene lo llamó varias veces porque quería una devolución de ese mensaje que seguramente pensó, escribió, releyó, armó con su mamá".

Apoyada por el resto del panel, y especialmente por el periodista Augusto Tartúfoli, que denominó al Kun "un cabeza fresca", Calabró destacó lo que puede ser una actitud condenatoria a futuro: "Este hombre decide mostrar este destrato a su hijo. Lo único que rescato de positivo en esto es lo expuesto que queda el Kun Agüero en este desaire injustificable".