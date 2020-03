Marina Calabró entrevistó a Jorge Lanata en su primer programa al frente de Confrontados Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de marzo de 2020 • 18:57

Marina Calabró le "robó"el invitado a Mirtha Legrand. ¿Cómo es eso? Para ganarle el mano a mano a Andy Kusnetzoff, que el próximo sábado vuelve a Telefe con PH Podemos hablar , Mirtha estará a solas con Jorge Lanata, el sábado a la noche en eltrece. Sin embargo, Marina le ganó de mano y se metió con Confrontados en la casa de Lanata, con quien trabaja en radio en Lanata sin filtro , por Radio Mitre. Pero Marina no habló de política ni de economía sino de la salud del periodista y de otras cuestiones.

"Estoy bien, muy recuperado, estoy caminando mucho, me armé un mini Fleni, hago kinesiología todos los días durante una hora. Camino ya sin bastón. Bajé 35 kilos y quiero bajar diez kilos más ", contó Lanata en el inicio de la charla. Dijo también que la operación que le hicieron en Nueva York fue un éxito. "Tenía una vértebra fracturada y se hundió. Le metieron cemento y quedó perfecto. No podía estar ni sentado y hoy hago las cuatro horas de programa sentado, sin problemas. Mi familia me asistió en todo momento. Hay una foto que me encanta y que pinta a mi familia: Sara con Lola, Andrea con Bárbara y yo. Ellas son mi familia".

Sobre el movimiento feminista, Lanata apuntó: "Las mujeres tienen razón pero necesitan buscar un equilibrio". Opinó además sobre Marcelo Tinelli: "Siempre hay algo de Marcelo que no se muestra, es un poco inaccesible, difícil de conocer. A Tinelli lo cagaron con papelito y esa fue una metáfora del país", aseguró al referirse al intento del conductor por presidir la AFA. "No estoy enojado con él, pero me puso mal que me dijera que ayude a los wichis, porque los ayudé ya hace tiempo . No me interesa que me lo reconozcan pero tampoco que me corran".

Marina Calabró entrevistó a Jorge Lanata en su primer programa al frente de Confrontados Crédito: Twitter / Mandarina

Luego y ante el pedido de Marina Calabró, Lanata accedió a participar de un ping pong de figuras del espectáculo. ¿Mónica Farro o Sol Pérez? "Mónica Farro me parece más sincera, que se comió menos el personaje?", respondió. Ángel de Brito o Jorge Rial? "De Brito es, de los últimos que salieron, el mejor de los conductores del espectáculo, aunque a veces no tiene escrúpulos". ¿Guido Kaczka o Marley? "Guido. A Marley no lo conozco. Lo que dije de Mirko fue con buena onda. Los chicos no tienen que trabajar ni en tele ni en una mina de carbón, tienen que mantener su infancia lo más posible. Si no a los 10 años ya le quemaste la cabeza".

El ping pong siguió luego con otros duetos: ¿Yanina Latorre o Nancy Pazos? "Yanina, toda la vida. Una vez me encontré de casualidad con Nancy en una mueblería. Y soy un poco más popular que Nancy. Entró como si fuera Elizabeth Taylor. ¡Bajá un poco nena!". ¿Lali Espósito o Jimena Barón? "Jimena tendría que haber bancado la palabra. 'La cobra' es un gran tema, pero me gusta más Lali". ¿Susana o Mirtha? "Tengo más relación con Mirtha. Con Susana ni tomé un café". ¿Carla Peterson o Nancy Dupláa? "No las conozco pero Carla me gusta más". Por último, Lanata opinó sobre Pablo Echarri: "No lo odio. No odio a nadie. Siempre miro hacia adelante, para laburar y vivir. No me importa lo que hagan los otros".

Marina Calabró esperó hasta el final para preguntarle por su vida amorosa. "¿Tenés novia?", quiso saber ella. Rápido de reflejos, él respondió: "A mi edad nadie tiene novia. No tengo novia desde los 20. No tengo nada".