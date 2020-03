Marina Calabró: cómo fue su primer programa como conductora

Marina Calabró debutó al frente de Confrontados, por elnueve Crédito: Gerardo Viercovich

9 de marzo de 2020 • 20:49

En el primer programa de Confrontados que ahora conduce Marina Calabró por la pantalla de elnueve y con nueva escenografía, todos los panelistas dieron una primicia. Carlos Monti habló de una declaración de guerra entre Diego Maradona, Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Giannina; Tartu aseguró que Susana Giménez se mudaría a Uruguay por cuestiones impositivas; "Pampito" prometió revelar un embarazo pero no le dio el tiempo; Franco Torchia contó que Malena Candelmo trabaja como enfermera en el Hospital Argerich y estuvo en situación de riesgo por el cornavirus; Lizardo Ponce aseguró que Malena Narvay y Julián Serrano se separaron, y Gustavo Méndez dijo que se activó el protocolo por el coronavirus en Telefe y que a Karol G, antes de cantar en La peña de Morfi , le hicieron un control médico.

La primera invitada del nuevo Confrontados fue Verónica Ojeda, que dijo que está muy feliz con su novio, Mario, que se tomó un avión para llegar a tiempo al cumpleaños de Dieguito Fernando, a diferencia de su papá Diego Maradona, que prometió ir y nunca apareció. "Hace nueve meses que no ve a su hijo".

Marina calabró entrevistó a Verónica Ojeda y Jorge Lanata en el primer envío al frente de Confrontados Crédito: Twitter / Mandarina

Luego, el ciclo entrevistó en su hogar a Jorge Lanata. De esta manera, Marina Calabró le ganó de mano a Mirtha Legrand , que anunció que estará con el periodista el próximo sábado, en el retorno de La noche de Mirtha . "Estoy bien, muy recuperado, estoy caminando mucho, me armé un mini Fleni, hago kinesiología todos los días durante una hora -contó Lanata-. Camino ya sin bastón. Bajé 35 kilos y quiero bajar diez kilos más ", contó Lanata en el inicio de la charla. Dijo también que la operación que le hicieron en Nueva York fue un éxito. "Tenía una vértebra fracturada y se hundió. Le metieron cemento y quedó perfecto. No podía estar ni sentado y hoy hago las cuatro horas de programa sentado, sin problemas. Mi familia me asistió en todo momento. Hay una foto que me encanta y que pinta a mi familia: Sara con Lola, Andrea con Bárbara y yo. Ellas son mi familia".

En la despedida, Marina se conmovió al saludar a toda su familia y al recordar a su padre, Juan Carlos Calabró. "Estoy segura de que Cala estuvo en este estudio de su amado Canal 9".