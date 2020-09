La periodista publicó un video en sus redes sociales en el que compartió la alegre noticia sobre la salud de Paloma y agradeció a sus seguidores por el apoyo Crédito: Instagram

El 7 de junio de 2018, la vida de la periodista Marisa Brel dio un giro inesperado cuando los médicos le detectaron a su hija, Paloma, un tumor en el cerebro. Desde entonces, la joven de 17 años lucha contra la enfermedad, mientras su familia la acompaña en el tratamiento y comparte sus avances. En esta oportunidad, la periodista dio una gran noticia sobre su evolución.

Este martes, a través de su cuenta de Instagram, Brel publicó un video en el que relató las últimas novedades. "Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida", comenzó.

"Luego de tres años de rezar por la salud de Paloma mientras repetíamos cada cuatro meses las resonancias, hoy nos dijeron que el tumor de Paloma se achicó", expresó la periodista, claramente conmovida por la feliz noticia.

"No puedo más de la emoción. Gracias por sus rezos", agradeció a los seguidores de sus redes sociales. "Gracias infinitas por sus oraciones. Por su amor incondicional hacia mi hija y mi familia. Los amo de corazón", escribió en la publicación.

Algunos meses atrás, Brel dialogó con LA NACION a causa de una fuerte bronquitis que la dejó casi sin poder respirar y, en esa ocasión, también se refirió a la salud de Paloma. "Mi hija es una leona, una reina. Tiene 17 años y es mi maestra. No tiene que tomar ni una aspirina por ahora. Está cursando el último año de secundaria y ya había decidido terminar la escuela haciendo home schooling. Fue visionaria, justo antes de que se decretara la cuarentena. Así que estoy aprendiendo una linda a convivencia con mi hija, que empezó a cocinar, a trabajar. Está creando una marca de ropa con su mejor amiga Agustina. Está muy motivada", relató en ese momento.

En junio de 2018, los profesores de su hija advirtieron a Brel que no estaba desempeñándose bien en el colegio. Luego, la periodista empezó a notar que Paloma también tenía problemas para caminar y sospechó de un posible problema de alimentación. Hasta que un día, el cuadro se agravó. "Los análisis salían bien pero hubo un montón de situaciones donde ella empezó a caerse y decíamos: '¡Qué torpe!'. Yo estaba en Perú y Paloma me dijo: '¿Mañana me venís a buscar a la puerta de la escuela? No puedo caminar, no tengo fuerzas'. Y ahí pensé en ir a un neurólogo".

Brel explicó que comenzaron a profundizar los estudios hasta que detectaron líquido en el cerebro, que debía ser drenado inmediatamente: "Y a partir de ahí comenzó una pesadilla. La tuvieron que operar de urgencia porque eso tenía que drenar ya", dijo en ese entonces.

La periodista reveló que en el análisis habían observado la presencia de un tumor al que los cirujanos no podían acceder. Según le informaron, eso causaba la acumulación del líquido e impedía el normal funcionamiento de la médula ósea, impactando en la capacidad de aprendizaje de su hija.