Mark Ruffalo fue reconocido este jueves con una estrella que lleva su nombre en el Paseo de la Fama del Hollywood Boulevard, en Los Ángeles, y Jennifer Garner estuvo ahí para homenajearlo con un discurso. El actor de Pobres criaturas estuvo acompañado por su familia y amigos, entre los que se encontraban sus colegas Barry Keoghan y Lili Reinhart.

El actor Timothy McNeil, leyó un discurso en nombre de Laura Dern, que no pudo asistir. También dijeron presente en la ceremonia para honrar a Ruffalo el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, el director de Los Vengadores Joss Whedon, y David Fincher, quien dirigió a Ruffalo en el film Zodiaco, de 2007.

Mark Ruffalo festeja con la estrella que lleva su nombre a sus pies en la ceremonia en su honor en Hollywood Boulevard Jordan Strauss - Invision

Sin embargo, Jennifer Garner, de 51 años, que obtuvo su propia estrella en el Paseo de la Fama en 2018 y es muy cercana al actor, fue quien tomó la palabra para rememorar anécdotas y llenar de elogios a su colega. Los actores fueron coprotagonistas de la comedia A los 30, estrenada en 2004, y de El proyecto Adam, de 2022

Mientras Garner subía al podio, no pudieron evitar las risas y la complicidad entre ellos. Ambos actores improvisaron luego, para las cámaras, parte de la coreografía del hit de Michael Jackson “Thriller”, haciendo referencia a una escena particular de la comedia romántica que protagonizaron hace dos décadas.

Mark Ruffalo y Jennifer Garner durante la ceremonia en el Paseo de la Fama de Hollywood FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“¿Qué suerte tenemos de haber aparecido en una película en la que los niños todavía se disfrazan para Halloween?”, dijo Garner en su discurso. Luego pasó a enumerar varias de las actrices que compartieron protagónicos en la pantalla grande con Ruffalo: “Me pregunto si mis colegas Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Keira Knightley... Me pregunto si estarían de acuerdo en que Mark le debe este éxito en las comedias románticas a su cabello desaliñado y su linda camisa suelta, las cuales se convirtieron en la norma para los chicos lindos en todas partes durante los 20 años que siguieron”. Y continuó: “ Me pregunto si estas estimadas damas disfrutaron la ansiedad de Mark tanto como yo ”.

Mark Rufffalo junto a sus hijos mayores, Keen y Bella, y su esposa Sunrise Coigney Jordan Strauss - Invision

La exmujer de Ben Affleck dejó en clara la gran amistad que la une a Ruffalo y los momentos que atravesaron durante los ensayos y rodajes de los films que compartieron: “Me pregunto si intentó abandonar sus películas como lo hizo con las nuestras después del primer ensayo del baile de ‘Thriller’, donde Mark pasó de estar un poco sorprendido de que tuviéramos que hacer esto a estar inquieto, a estar en un silencio sepulcral y a ' Hermano, esto no es para mí’“. Luego añadió: “Trabajar contigo, Mark, es amarte, no me importa lo que digan”.

Mark Ruffalo y su esposa, Sunrise Coigney, sellan con un beso la ceremonia en honor al actor en el Paseo de la Fama de Hollywood frente a la recién estrenada estrella Jordan Strauss - Invision

Mark Ruffalo junto a Barry Keoghan FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Luego llegaron los elogios profesionales de la actriz a Ruffalo: “Te permitís ser plenamente reconocido por tus colegas, por el público, por el mundo”, dijo conmovida. “Tu trabajo en Pobres criaturas merece todos los premios, todos. Pero el verdadero éxito está en lo emocionados y encantados que están tus colegas de tener la oportunidad de animarte y celebrarte”.

Según un comunicado de prensa emitido por el Paseo de la Fama, Mark Ruffalo recibió la estrella número 2772 en Hollywood Boulevard.

