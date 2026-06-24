Marley rompió el silencio tras la salida de Florencia Peña de Luzu y reveló qué hará con el programa

La polémica por la difusión de una falsa noticia en Luzu TV sigue generando repercusiones. Hace unos días, Florencia Peña fue desvinculada del canal de streaming después de que al aire se informara erróneamente la muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina. En este contexto, Marley decidió pronunciarse sobre la situación, ya que compartía la conducción de El Show del Verano junto a la actriz y quedó involucrado en la controversia.

El conductor, que actualmente se encuentra en los Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial para Telefe, había optado por mantenerse al margen de la polémica y evitar declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

Marley rompió el silencio tras el escándalo con Florencia Peña (Captura: América TV)

Sin embargo, finalmente decidió romper el silencio en una conversación con Ángel de Brito para LAM (América TV). En primer lugar, Marley fue contundente al referirse al futuro del ciclo: “Sin Flor no hay show del verano”, afirmó. Además, reveló que todavía no hay una decisión tomada sobre los próximos pasos y adelantó: “La semana que viene me voy a reunir con Nico Occhiato en Miami y veremos cómo sigue el tema”.

La actriz dio un paso al costado del programa tras la polémica

Al ser consultado por De Brito sobre su vínculo con Peña, en medio de las versiones que hablaban de un posible distanciamiento tras la polémica, Marley buscó despejar cualquier duda y aseguró que la relación entre ambos sigue siendo buena. “Con Flor siempre hablamos y nos llevamos perfecto”, respondió el conductor, dejando en claro que el escándalo no afectó su relación.

La explicación de Florencia Peña

Tras la fuerte repercusión que generó la difusión de la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, Florencia Peña utilizó sus redes sociales para pedir disculpas públicamente y asumir su responsabilidad en lo ocurrido. A través de un mensaje en X, la actriz expresó: “Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor”.

El posteo de Florencia Peña (Captura: X)

Además, explicó que recibió la noticia a través de la “cucaracha”, el sistema de comunicación interna utilizado en televisión, y que confió en lo que le decían por ahí: “Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié”. Acto seguido, remarcó que eso no la exime de responsabilidad por haberla difundido al aire.

Finalmente, la actriz anunció una decisión que sorprendió a muchos: dar un paso al costado de Luzu TV. “Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu”, expresó. Sus declaraciones contrastaron con las que había realizado horas antes en diálogo con América TV, cuando aseguró que pensaba continuar en el canal. En aquella entrevista también relató cómo vivió el momento de la fake news: “Yo estaba al aire en el programa y me dijeron esa noticia y me pidieron que la dijera. Estaba en shock, en vivo, no tenía ni el teléfono y no sabía qué pasaba. Repliqué lo que me pasó la producción y después me dijeron: ‘Ah, no, pará, parece que no está chequeado’”.