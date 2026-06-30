Marley volvió a referirse al conflicto entre Flor Peña y Luzu TV y fue contundente

Hace dos semanas, Florencia Peña quedó en el ojo de la tormenta luego de dar una información falsa sobre la salud de Jorge Messi, el padre de Lionel. Ocurrió durante la emisión del jueves 18 de junio del streaming El show del verano de Luzu TV. Lo que siguió después fue un escándalo mediático que terminó con su desvinculación del ciclo, al igual que la del resto del equipo. En medio del conflicto en el canal, quien se pronunció al respecto fue Alejandro ‘Marley’ Wiebe, quien, además de ser su amigo, conducía el programa con ella. Desde los Estados Unidos, donde se encuentra cubriendo la Copa del Mundo, contó cómo está actualmente la relación entre ellos y dio a entender que aún queda una charla pendiente con Nicolás Occhiato.

“Todo tiene solución. Demasiado barullo que hacen en la tele nada más”, dijo Marley desde los Estados Unidos en una entrevista para Primicias Ya (América TV) que se emitió el viernes 26 de junio. “Estamos todos hablando y estamos todos bien”, enfatizó.

"Estamos todos hablando y estamos todos bien", dijo Marley sobre el escándalo de Flor Peña y Luzu

En este sentido, dijo que todavía tenían que ver cómo se resolverá la situación, pero hizo hincapié en que con Florencia Peña tiene “la mejor relación”, al igual que con Occhiato. “Es toda una exageración televisiva”, insistió.

Al ser consultado por cómo se paró frente al conflicto, aseguró que tomó una posición “neutral”. “Yo soy neutro. Obviamente, a Florencia la apoyo y veremos cuando nos encontremos con Nico qué resolvemos, pero no puedo estar todo el tiempo respondiendo a estas bol***ces porque sino todo se agranda y se amplifica”, sentenció.

"A Florencia la apoyo y veremos cuando nos encontremos con Nico qué resolvemos", dijo Marley Captura Instagram

Cuando estalló el escándalo, Marley decidió mantenerse al margen y continuar con el trabajo que fue a hacer al Mundial. Finalmente, optó por romper el silencio un par de días después y en conversación con Ángel de Brito para LAM (América TV) dijo que “sin Flor no hay show del verano”. Para despejar cualquier duda, dijo que con Peña seguían manteniendo una buena relación más allá de todo lo que ocurrió: “Siempre hablamos y nos llevamos perfecto”. Asimismo, anticipó que iba a reunirse con Occhiato en Miami para ver cómo seguir.

En cuanto a Nicolás Occhiato, inmediatamente después de la información falsa que dio Peña en el programa, dijo que correspondía “una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible”. Luego informó la desvinculación de “todos los responsables involucrados” y que la conductora iba a dar un paso al costado. “Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera. Con esos errores, después el responsable del canal soy yo y tomo las decisiones que creo pertinentes para mi canal”, dijo posteriormente al aire de Nadie dice nada.

Nico Occhiato habló tras el escándalo de Florencia Peña

Por su parte, Fernando Burlando, abogado de Peña, dijo en La noche de Mirtha (eltrece) que la actriz “está en condiciones de hacerle juicio a Luzu”. Si bien remarcó que cometió “un grave error”, destacó que la decisión del canal y de su dueño “fue un poco apresurada porque es una gran artista, una persona de bien que tuvo un lamentable error”. “Había un contrato firmado. Ese contrato establecía para la rescisión ciertas condiciones. En este caso directamente le dijeron: ‘No vengas más’, con lo que eso significa. Flor, hasta el día de hoy, sigue llorando”, sostuvo el letrado.