Fernando Burlando explicó por qué el reclamo de Flor Peña a Luzu TV podría alcanzar una cifra millonaria

Fernando Burlando pasó por el programa de Mirtha Legrand y, ante una pregunta de la diva, confirmó que Florencia Peña está en condiciones de iniciar acciones legales contra Luzu TV, explicó por qué la demanda podría alcanzar una cifra millonaria y reveló que la actriz todavía “está golpeada” por lo que le sucedió. “Está atravesada por el dolor”, expresó.

Todo comenzó el jueves 18 de junio cuando durante la emisión de El show del verano, su programa de Luzu TV, Peña anunció la falsa noticia de la muerte de Jorge Messi. Minutos después, al darse cuenta de que la información era falsa, se rectificó y pidió disculpas públicas. Ese mismo día, a través de un comunicado que difundió en sus redes sociales, Nicolás Occhiato -fundador y dueño del canal de streaming-, anunció la decisión de “desvincular a todos los responsables involucrados” y aseguró que “Peña tomará la decisión de dar un paso al costado”.

“Florencia Peña está en condiciones de hacerle juicio a Luzu”, confirmó Burlando cuando la Chiqui le preguntó por el caso. “Hubo una rescisión en la cual Florencia no tenía ningún tipo de voluntad”, sumó de inmediato, y recordó cómo vivió la actriz el episodio que derivó en su salida. “Fue un grave error, un grave error, pero también me parece que la decisión de parte de Luzu y también de Nico fue un poco apresurada porque es una gran artista, una persona de bien que tuvo un lamentable error”, sostuvo.

Si bien reconoció que Peña estuvo mal, resaltó su reacción inmediata y explicó que quedó muy afectada por el episodio. “Lo primero que hizo, obviamente, fue pedirle disculpas a la familia. Llamó a la familia Messi una vez que terminó el programa. Estaba muy angustiada. No podía esbozar una sola palabra, era llorar, llorar y llorar”, relató.

Sobre el error en particular, Burlando remarcó que la actriz no fue quien generó la información que salió al aire. “La producción no era de ella, sino precisamente del canal, o sea, ni siquiera pudo controlar o chequear eso”, afirmó. Además, cuestionó el funcionamiento de algunos programas de streaming. “Este tema del streaming, donde la informalidad es lo que gana y lo que invade todo el estudio, también hace que ciertas cosas no se traten tal vez con la seriedad con la que se trata la información en este programa, por ejemplo. Es distinto, es una modalidad nueva”, analizó.

Florencia Peña dio una información falsa al aire y quedó fuera de Luzu TV (Fuente: Captura de pantalla)

En relación al acuerdo que unía a Peña con el canal y a la forma en que se produjo su desvinculación, Burlando fue categórico: “Había un contrato firmado. Ese contrato establecía para la rescisión ciertas condiciones. En este caso directamente le dijeron: ‘No vengas más’, con lo que eso significa. Flor, hasta el día de hoy, sigue llorando”, expresó.

Sobre una eventual demanda, explicó que la actriz está en condiciones de iniciarla, aunque aclaró que mantienen conversaciones con las autoridades de Luzu. “Escuché una suma grande”, comentó en ese momento Legrand en relación a los rumores sobre un “juicio millonario” que circularon esta semana en los medios. “Es una figura importante”, reaccionó Burlando. “Tiene que ver con lo que cobraba, con los beneficios que tenía. Y todavía ni siquiera entramos a evaluar el daño que se le provocó porque ella no está bien hoy. Está realmente muy golpeada, está atravesada por el dolor”, concluyó.

La reacción de Nicolás Occhiato

El contundente comunicado de Nico Occhiato tras la fake news de Flor Peña sobre la salud del padre de Messi

Apenas unas horas después del episodio, Occhiato se volcó a su cuenta de X para compartir su malestar. “Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”, escribió.

Nicolás Occhiato habló del escándalo que protagonizó Florencia Peña por una fake news

Tras su primer descargo, compartió un nuevo comunicado en donde expresó las medidas que luego se convirtieron en efectivas: “Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El show del verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa. Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado. Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa”.