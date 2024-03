Escuchar

La ceremonia de los premios Oscar es una de las veladas más importantes en la industria de Hollywood. Todos los grandes nombres, o quienes aspiran a serlo, se dan reunión en el marco de una velada que celebra los títulos más importantes del cine de Estados Unidos. Si bien nadie se quiere perder dicho evento, las ausencias son inevitables, y en ese sentido llamó poderosamente la atención el faltazo de Leonardo DiCaprio.

Robert De Niro y Leonardo DiCaprio protagonizaron Los asesinos de la luna IMDB

Cuando se dieron a conocer los nominados a los Premios Oscar, fue notable la ausencia de DiCaprio en el rubro a Mejor actor, por su trabajo en Los asesinos de la luna. El prestigioso intérprete fue ignorado por los votantes de la Academia, a pesar de haber realizado una gran labor al frente del último largometraje de Martin Scorsese. Y aunque hubo muchos rumores que insistían con que ese era el motivo de la ausencia de Leo, la realidad fue muy distinta.

Según reveló Entertainmente Tonight, la ausencia de DiCaprio estuvo relacionada a su nueva película. El actor de Titanic está sumergido en el nuevo proyecto del director Paul Thomas Anderson, responsable de grandes largometrajes como Boogie Nights o Petróleo sangriento. Durante las últimas semanas, el actor fue visto filmando dicha película en California del norte, y su agenda de rodaje pautada para el domingo diez de marzo era tan abultada, que se le hizo imposible escaparse al menos unas horas para estar en los Oscar.

El director Paul Thomas Anderson tiene a DiCaprio y a Sean Penn al frente de su nuevo proyecto gentileza

De qué se trata el nuevo largometraje de Paul Thomas Anderson, es un verdadero misterio. Los pocos datos confirmados tienen que ver con el elenco, integrado por el mencionado DiCaprio, junto a Sean Penn y Regina Hall.

Entre otros de los nombres que no estuvieron en los Oscar, se encontraron los de Wes Anderson (que incluso ganó en la categoría a Mejor cortometraje), Michelle Pfeiffer, Gigi Hadid, Taylor Swift y Tom Holland. En los planes originales, Pfeiffer debía anunciar el ganador del rubro Mejor película junto a su compañero de Scarface, Al Pacino. Por su parte, Anderson emitió un comunicado para compartir su alegría frente al triunfo de La maravillosa historia de Henry Sugar, y en ese texto detalló: “Si no hubiera conocido a Owen Wilson en un pasillo de la universidad de Texas cuando tenía 18 años, no estaría recibiendo este premio. Pero desafortunadamente ahora me encuentro en Alemania, porque comenzaré a filmar mi nueva película mañana temprano”.

Un encuentro “demasiado raro”

Una modelo de 22 años, holandesa, dice que Leo DiCaprio es demasiado mayor @hieke_konings / Instagram

Hieke Konings es una modelo holandesa-estadounidense que vive en Los Ángeles. A sus 22 años, su nombre se volvió tendencia por sus recientes declaraciones sobre un encuentro íntimo con el ganador del Oscar Leonardo DiCaprio.

De acuerdo con las palabras de la joven, DiCaprio, de 49 años, fue uno de los invitados a una fiesta que se organizó en un club secreto, a los que solo se tiene acceso mediante una invitación. Tras un intercambio de miradas, la modelo y el actor tuvieron su primer acercamiento.

Hieke Konings, la modelo de Playboy que se volvió viral por su anécdota íntima con Leonardo DiCaprio

“Lo vi sentado allí con su sudadera con capucha negra y gorra negra e hicimos contacto visual”, contó la mujer, de acuerdo con Page Six. A su vez, aseguró que a menos de un minuto de haber llegado al lugar, el manager del actor la llevó con él. “Leo quiere hablar contigo”, le dijo. Hieke afirmó que aceptó la invitación: “Caminé hasta su mesa y me senté a su lado”.

La modelo de Playboy aseguró que tras interpretar las señales, ella y el actor se comenzaron a besar, pero también dijo que, para su sorpresa, no era lo que se imaginaba. “Nos besamos un rato y luego me pidió que volviera a casa con él”, contó. “Dije que no. Él reaccionó muy sorprendido. Por supuesto que no está acostumbrado. Cuando le dije que no lo conocía lo suficiente, respondió dulcemente: ‘Eso lo respeto’. ¡Entonces recurrió a otra chica y la llevó a casa!”.

Leonardo DiCaprio en un momento de relax Grosby Group - Eliot Press/The Grosby Group

En otra parte de sus revelaciones, Konings señaló que Leonardo DiCaprio besa “bien”, pero que “definitivamente no era el mejor” antes de detallar por qué decidió no irse con el ganador del Oscar. “Había oído de otras chicas que podía ser muy raro”, dijo. “Por ejemplo, una amiga dijo que se dejaba los auriculares puestos durante las relaciones sexuales porque no quería oírla, y otra dijo que, incluso, le puso una almohada en la cabeza”. Y agregó: “No, Leo es demasiado raro y demasiado mayor”.

Sobre esta serie de declaraciones, una fuente cercana al también activista por el medio ambiente rechazó que la experiencia ocurriera. “Leo ha insistido en que nunca conoció a esta dama”, declaró el informante al Daily Mail.

