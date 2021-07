Martín Tetaz se despidió de Lanata Sin Filtro y eligió el programa para formalizar su candidatura

Martín Tetaz se despidió hoy de radio Mitre. El economista de 46 años eligió el programa de Jorge Lanata para oficializar su candidatura. En el ciclo Lanata Sin Filtro, Tetaz se desempeñó como columnista por varios años razón por la cual no solo dejó el programa sino a un grupo de amigos.

Tetaz acompañará a María Eugenia Vidal en la lista porteña de diputados nacionales de Juntos por el Cambio para las próximas elecciones.

El economista manifestó su agradecimiento a sus compañeros del programa en sus redes junto a una foto con Marina Calabró, Rolando Barbano, Santiago García y Gonzalo Sánchez, donde se lo notó y escuchó agradecido y emocionado por las seis temporadas de las que fue parte.

“Hoy me despedí de este grupo extraordinario de compañeros de @radiomitre que espalda con espalda me bancaron durante todos estos años en que busqué comunicar lo que pasaba en la economía. Me queda su amistad y el enorme privilegio de haber jugado en primera, con los mejores”, indicó.

Hasta el momento no está definido su reemplazo en la mesa de Lanata sin Filtro, según informaron desde la producción del programa y la dirección de la Radio.

Pero su rol de columnista no era solo en el ciclo de la segunda mañana que conduce a diario Lanata, sino también es o era parte de Voces, el ciclo periodístico que conduce Luis Majul de martes a viernes a las 22 hs por LN +. En lo que respecta a ese programa, por estas horas se evalúa si irá a ́despedirse o la próxima vez que vaya ya será en carácter de invitado, como candidato.

Mientras tanto, aún no hay definido un columnista económico, igualmente hay periodistas en la señal y del ciclo de Majul, como Pancho Olivera, Pablo Rossi y Paulino Rodrigues que son de tener muy buena información económica, informaron desde la producción del programa a LA NACION.

