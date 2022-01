Masterchef Celebrity: Charlotte Caniggia quedó afuera del certamen

Poco después de las 22:30, Santiago del Moro dio la bienvenida a una nueva gala de eliminación en Masterchef Celebrity, en la que se jugaron su permanencia Mica Viciconte, Charlotte Caniggia, Tomás Fonzi, Joaquín Levinton y Paulo Kablan. Y luego de recibir a los mejores de la semana, finalmente el conductor les cedió la palabra a los miembros del jurado, para que explicaran la consigna de la velada.

En el estudio había unos pequeños puestos que parecían de feria, que llevaban los nombres de los jurados, y que intrigaban a los participantes. Sobre ellos, Donato de Santis dijo: “Esta noche no van a ir al mercado, sus ingredientes los van a encontrar en otro lugar”, y luego Germán Martitegui agregó: “¿Vieron esos comercios de barrio en los que te conocen? Hoy va a ser así”. Por último, Damián Betular concluyó: “Cada puesto tiene diferente variedad de ingredientes, van a tener que preparar platos diferentes, presten atención a los ingredientes que agarran, sean novedosos”. Según explicaron, el desafío consistía en tres etapas, en donde cada uno de los participantes debía hacer un plato con los elementos de cada uno de los puestos, en apenas veinte minutos. Las preparaciones se harían por etapas, y no en simultáneo.

En la primera preparación, que puso bajo mucha presión a todos los participantes, la gran ganadora fue Viciconte, con unos mejillones, sobre el que Donato expresó: “Hubo un mejor plato que tuvo inteligencia, y que con poco elementos hizo uno ganador. Fue el de Micaela. Tu plato fue muy rico, muy distinguido, y podés subir al balcón”.

En la segunda instancia, los jugadores se pusieron de acuerdo y abrieron el kiosco preparado por Martitegui. Allí se encontraron una variedad principalmente de verduras junto a algunas carnes. Una vez más, los cuatro jugadores contaban con veinte minutos para idear y ejecutar alguna idea, y las opciones fueron de lo más variadas. Terminado el momento de cocinar, los participantes acercaron sus preparaciones, y el primero fue Levinton con un sándwich de milanesa de ciervo. Charlotte apostó por unas brusquetas, Kablan llevó un ciervo con carpaccio de tomate reliquia, y Fonzi cerró con un lomo de ciervo a la mostaza. Luego de deliberar a lo largo de varios minutos, Martitegui aseguró: “Hubo alguien que resolvió muy bien, con imaginación, y con mezcla de ingredientes que sorprendieron. El mejor plato es de Tomás”.

Finalmente llegó el último kiosco de la noche, que fue el de Betular. En su interior, ese puesto escondía frutas, dulce de leche y otros elementos reposteros. Pero los ánimos estaban caldeados, los participantes cansados y los resultados no fueron los mejores. Kablan llevó unos creps rellenos, y Betular destacó: “Tenés casi un kilo de frambuesa, y el panqueque me da más pionono. Yo soy del panqueque que te envuelve el relleno”. Luego Charlotte preparo unos baby pancakes, pero Donato fue lapidario: “El pancake no te salió, es masa cruda, está todo aplastado, no tiene forma ni gracia. No tiene nada”. Por último, Levinton y una tarteleta de frutos rojos, tampoco recibió una crítica favorable.

En la instancia de la devolución final, los jurados anunciaron que Kablan era el salvado. De esa manera, Charlotte y Levinton quedaron en la cuerda floja, siendo la mediática quien quedó afuera del reality.