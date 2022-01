¿Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer?

Mica Viciconte, Tomás Fonzi, Joaquín Levinton, Paulo Kablan y Charlotte Caniggia se enfrentaron al jurado en una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe). A las 22.30 del domingo, Santiago del Moro le dio comienzo a la emisión del popular reality de cocina y, luego de una dura prueba, finalmente la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis terminó eliminada de la competencia.

El desafío, tal como explicó el jurado, consistía en tres etapas. Cada uno de los participantes debía hacer un plato con los elementos de cada uno de los puestos, en apenas veinte minutos. Las preparaciones se harían por etapas, y no en simultáneo.

“Esta noche no van a ir al mercado, sus ingredientes los van a encontrar en otro lugar”, dijo Donato de Santis. “¿Vieron esos comercios de barrio en los que te conocen? Hoy va a ser así”, apuntó Germán Martitegui. “Cada puesto tiene diferente variedad de ingredientes, van a tener que preparar platos diferentes, presten atención a los ingredientes que agarran, sean novedosos”, cerró Damián Betular.

En la presentación final, después de una intensa jornada que Charlotte Caniggia definió como “estresante”, la modelo de 28 años quiso seducir a los miembros del jurado con unos “Baby Pancakes”, que consistían en panqueques con frutos rojos pisados, coco rallado, banana y crema. Sin embargo, el resultado de la preparación no logró convencer a los expertos y tuvo que marcharse del certamen.

“Seguimos con el brunch”, le dijo Del Moro. “Yo soy muy del brunch”, reafirmó Caniggia y hasta se animó a fantasear con la posibilidad de abrir su propio local. “¡Me encantaría! Necesito alguien que ponga la plata ¡Sponsors, aquí!”, expresó mientras Betular probaba su plato.

“Estaba ida hoy”, confesó la hija del “Pájaro” cuando le preguntaron algunos detalles sobre su receta y se dio cuenta que no recordaba cómo había preparado los panqueques. “No te salió... es masa cruda”, aseguró De Santis con cara de disgusto. “No tiene forma, no tiene gracia, no tiene nada”, agregó visiblemente fastidiado por el plato que presentó Caniggia.

Cuando llegó el turno de decidir quién sería el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity, fueron Charlotte y Joaquín Levinton los que tuvieron un paso al frente. A pesar del pedido del resto de los compañeros, que insistían con la posibilidad de que ambos sigan en la competencia, el jurado fue inflexible y se apegó al reglamento.

Charlotte Caniggia fue eliminada de MasterChef Celebrity

El encargado de dar la triste noticia fue Betular y Charlotte reaccionó enseguida: “¡Ya lo sabía!”. Inmediatamente abrazó a Levinton, con quien se la vinculó hace algunos meses, y le dijo: “Chau, amigo, ¡te voy a extrañar!”. El jurado, por su parte, la despidió con mensajes emotivos: “Bueno, Charlotte, lo que me he divertido con vos”, le dijo De Santis y comparó su paso por las cocinas del programa con un globo de helio.

“Uno muchas veces comete el error de prejuzgar -comenzó diciendo Betular-. Y la verdad que tenerte acá demuestra que sos una mujer super educada, con una alegría increíble”. En el mismo sentido, Martitegui apuntó: “Me alegro que nosotros, y que un país, hayan podido ver a la que yo creo que es la verdadera Charlotte”.