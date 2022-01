Donato De Santis se ausentará de MasterChef Celebrity por ser contacto estrecho de Covid y ya tiene reemplazo

Si bien al aire no se notó, MasterChef Celebrity estuvo en receso. Durante las fiestas, las figuras -tanto participantes como jurados- tuvieron una semana de vacaciones que coincidió con Navidad y Año Nuevo. Los destinos fueron variados y cada miembro regresó y se sometió a un test para constatar si tenían o no Covid-19 tras el tiempo fuera del estudio. Mientras que en el aire de Telefe se puede ver la semana de repechaje, de cara a lo que se viene ya hay reemplazos. Donato De Santis no dio positivo pero sí es contacto estrecho, por lo que deberá aislarse el tiempo indicado y seguir los protocolos indicados por el Ministerio de Salud de la Nación hasta poder regresar al estudio.

La información fue confirmada por Lío Pecoraro en Twitter. El periodista se encargó de hacer una aclaración importante, luego de que algunos medios aseguraran que dejaron de grabar por la situación de De Santis: “No frenan sus grabaciones. Habrá reemplazos. El receso estuvo en las fiestas y no frenan ahora”.

Lío Pecoraro confirmó en su cuenta de Twitter que no frenarán las grabaciones por la aparición de casos de Covid Twitter: @liopecoraro

En ese sentido, ya se arregló con quien se encargará de reemplazar al italiano. Dolli Irigoyen, que viene de ser una de las jurados de Bake Off: El gran pastelero, se pondrá nuevamente en la piel de autoridad y evaluará los platos de los participantes de esta tercera edición del certamen de cocina.

Dolli Irigoyen ya formó parte de MasterChef en la primera edición, como reemplazo de Germán Martitegui y como chef invitada para uno de los desafíos

Vale aclarar que la cocinera formó parte de las dos ediciones anteriores de MasterChef. En la primera temporada reemplazó a Germán Martitegui cuando dio positivo en un test de coronavirus y, en la segunda, formó parte de la edición online del certamen. En ella, los eliminados competían por premios semanales en un duelo y contaba con la conducción de Federico Bal, quien se había hecho cargo de las redes del programa tras su paso por la primera edición.

Cuánto tiempo estará Donato De Santis fuera de MasterChef

Acorde a las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud, todo depende de su cuadro. Por el momento, el chef es considerado contacto estrecho por lo que debe permanecer cinco días aislado en caso de que tenga la vacunación completa y cumplir con otros cinco días de extremos cuidados siempre y cuando no presente síntomas. De esa forma, se perdería una semana entera de grabaciones pero podría regresar para la siguiente etapa.

Sin embargo, si llegase a presentar algún tipo de síntoma y se convirtiera en un caso confirmado, deberá aislarse siete días extra desde su resultado positivo. Eso lo dejaría afuera dos semanas de grabaciones y podría reincorporarse una vez que tenga un test con resultado negativo. A esa situación se le agregan tres días de cuidados, por lo que es probable que no regrese a las instalaciones hasta pasados diez días de la confirmación de su caso.

Donato De Santis está aislado por ser contacto estrecho Capturas

No obstante y por el momento, el chef no se pronunció al respecto por lo que resta esperar cómo evoluciona los próximos días y qué decisión toma tanto él como la producción del programa.