La contundente advertencia de José María Muscari tras dar positivo de Covid

Luego de varios meses con descenso y estancamiento en los casos de Covid, el contador de contagios volvió a subir a pasos agigantados. Sin embargo, gracias a la aplicación de las vacunas, los números de muertes provocadas por la enfermedad se mantienen bajos. Son muchos los famosos que reportaron a través de sus redes que dieron positivo en esta nueva ola y, entre ellos, se encuentra José María Muscari. Tras confirmar que está aislado, el director teatral decidió hacerle una importante advertencia a sus seguidores.

Muscari eligió su cuenta de Twitter para dar la noticia a sus más de 500 mil seguidores. Allí, a tres días de comenzar el 2022, escribió: “Soy Covid positivo. Casi sin síntomas, leve congestión”. Una vez brindado el comunicado, decidió terminar con un consejo para sus fans y un sentido mensaje de agradecimiento.

“Estoy vacunado con 3 dosis de AstraZeneca y a no dudar en vacunarse que salva vidas”, tipeó, a favor de la inoculación en medio de un momento en el que un gran grupo de personas se postuló en contra de la medida sanitaria. Luego, especificó que estaba en el quinto día de aislamiento y se alegró de que sus tres obras continuaran en cartelera. A modo de respuesta, los usuarios lo llenaron de mensajes de ánimo y celebraron que su caso no fuera nada grave.

Asimismo, muchos lo aplaudieron por hablar sobre la importancia de la vacunación y le desearon una pronta recuperación.

José María Muscari anunció que tiene covid y destacó la importancia de las vacunas twitter

A pesar de que en su Twitter se mostró relajado y tranquilo, otra es la historia en su cuenta de Instagram. Muscari es muy activo allí, donde comparte fragmentos de su día a día al mismo tiempo que promociona sus múltiples proyectos. Ahora que está encerrado en su casa, su presencia en Internet aumentó considerablemente y decidió registrar cada momento de su aislamiento.

José María Muscari abrió un espacio de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram instagram

En un principio abrió una sección de preguntas para poder interactuar con sus seguidores. Habló sobre sus obras, su vida privada y hasta hubo quienes quisieron saber si seguía en contacto con sus compañeros del colegio. Sin embargo, entre los videos en donde brindaba las respuestas, no dudó en dejar salir su lado más iracundo.

La primera queja fue en contra de quienes le enviaron mensajes en donde expresaban que no sabían que tenía Covid. Irónico y filoso, dijo “Yo tampoco sabía. Me tuve que hisopar ¿Qué pensás que soy Tusam? ¿Qué lo voy a ver en el futuro? Y si lo sabía lo digo cuando se me antoja...¿Cómo lo vas a saber vos que estas del otro lado?”.

Inmediatamente después, apuntó su indignación hacia otro tema. El director, que ya había aclarado que tiene las tres vacunas, recibió muchos cuestionamientos sobre cómo consiguió la dosis de refuerzo. Fiel a su personalidad artística y con la exageración propia de los dramaturgos, realizó un fuerte descargo directo a la cámara.

José María Muscari, furioso por mensajes que recibió en redes sociales

De esta manera aseguró que simplemente le llegó un mensaje del Gobierno de la Ciudad que le avisaba que había un turno para vacunarse una vez más y que solamente tuvo que ir. A los gritos, finalizó: “¿Qué más querés que te cuente, mamita? ¿Sabés qué me está poniendo loco? Vos. No el coronavirus. Vos y tus preguntitas”.