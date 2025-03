Matías Bertolotti estalló de furia contra Rodrigo Lussich y Migue Granados por sus críticas a los meteorólogos

Matías Bertolotti protagonizó un momento de tensión al aire de TN, que más tarde se volvió viral en las redes sociales. Su descargo fue en dirección a los dichos y “palitos” que Rodrigo Lussich pronunció contra las previsiones meteorológicas a lo largo de la semana pasada. Sin filtro, el profesional insistió: “No hay que bardear”.

Esto sucedió en el marco del temporal y la inundación que causó destrozos en Bahía Blanca, de la que hasta ahora, según fuentes oficiales, se registraron 15 muertos. Es por ese motivo que Bertolotti abogó por la responsabilidad mediática sobre el caso y apuntó a aquellas personas que criticaron a los meteorólogos por no predecir correctamente las anomalías climáticas actuales.

Matías Bertolotti hizo su descargo al aire de TN y apuntó contra los dichos de Rodrigo Lussich del lunes pasado (Fuente: TN)

“A los periodistas, comunicadores, a quienes sea. Que tienen muchos seguidores por todos lados, hay que tomarnos en serio estas cosas y no bardear. Porque si vemos lo que sucedió estos últimos cinco a diez días… yo, porque a mí no me importa, fue un bardeo total, hacia los pronósticos, la adjetivación hacia los meteorólogos… A un compañero mío, Sergio, le dijeron basura”, empezó Bertolotti.

Y después explicó: “Fue cuando estuvo esa parte en que llovía y no llovía. Vamos a decirlo, gente como Rodrigo Lussich, que tiene un montón de seguidores, es una vergüenza que hagan esto. Migue Granados, no aprendiste nada de tu viejo. Miren lo que está padeciendo ahora la gente. La gente está sufriendo y dónde están todos los chistes de ustedes hacia los meteorólogos que tratábamos de advertir que esto podía venir, que esto iba por acá y por allá. Es una ciencia con efectos y virtudes”.

Después sostuvo: “Lo que decía Silvina tiene razón. A los alertas hay que mejorarlos, sí. Hay que enseñarle a la gente qué tiene que hacer, también. ¿Hay que meter miedo? No, porque se aprende, se previene y se evita después. Bahía Blanca hizo bien la prevención del alerta naranja y pudo evitar mucho más de lo que después el tiempo lamentablemente no te deja”.

Rodrigo Lussich contra los meteorólogos

El mensaje de Bertolotti puntualizó en los dichos que Lussich dijo el lunes 3 de marzo en la apertura de Intrusos (América). “Qué manera de caer agua. Me quejé de que la semana pasada nos engañaron los meteorólogos, pero ahora hay baldazos. Quiero pedir disculpas, pero igual quiero ver muerto a un meteorólogo. Que alguien haga justicia”.

Después de esa presentación, compartió en pantalla los anuncios de diferentes expertos, en particular de TN y allí mismo mostró el tuit que Migue Granados posteó en 2019.

Lussich revivió un viejo tuit de Migue Granados contra los meteorólogos (Fuente: Captura de pantalla/América)

En ese entonces, el fundador del canal de streaming OLGA, también había lanzado una fuerte acusación contra aquellos que trabajan en la predicción de temporales y otras inclemencias climáticas. Sus palabras causaron un polémico cruce en las redes sociales y hasta el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) salió en defensa de ellos.

“Los meteorólogos son la peor mier*** que hay. Los que laburan para el clima del teléfono, los del diario. Todos. No pegan una y siguen laburando. ¡Ojalá se mueran de hambre! Siempre la excusa es que el clima cambia, claro”, había dicho Granados.