Mauricio Asta intentó seducir a un periodista en Instagram y recibió una inesperada respuesta de la novia

Histriónico, desinhibido y frontal. Esas tres palabras bien pueden definir a Mauricio Asta. El jurado de El gran premio de la cocina y conductor de distintos segmentos en El Gourmet intentó seducir a un periodista en Instagram. Pero las cosas no salieron como esperaba: a cambio recibió una “contrapropuesta comercial”.

Al periodista Juan Etchegoyen se lo reconoce en el medio por sus entrevistas a personalidades de la farándula y el mundo del espectáculo a través de los ciclos en vivo que conduce, los Mitre Live. Hombre de radio, suele publicar en su cuenta de Instagram fotografías de su día a día en el estudio, rodeado de micrófonos y auriculares.

La foto que motivó el piropo de Asta Instagram @JuanEtchegoyen

Este jueves, Etchegoyen compartió una foto de su día a día en su cuenta de Instagram. “Pensando una pregunta, la historia de mi vida️, escribió el periodista junto al hashtag de su segmento Mitre Live.

El piropo explícito de Asta Instagram @JuanEtchegoyen

Pero en este posteo recibió el inesperado comentario de Maurio Asta. “Yo quiero un novio parecido a vos, bueno, si sos vos…. ¡está perfecto igual!”, escribió Asta.

La "propuesta comercial" de la pareja del periodista Instagram @JuanEtchegoyen

Mientras que el periodista y locutor de Mitre no acusó recibo del halago, la respuesta vino de la mano de su novia, Tina León. En tono humorístico, la conductora de FM Like le hizo una propuesta a Asta: “Te lo alquilo”.

El intento de seducción de Asta a Etchegoyen tiene un antecedente reciente. Durante una entrevista en vivo, el pastelero había lanzado piropos que hicieron sonrojar al periodista: “¡Qué lindo sos! Como adulto te estoy tirando los perros. Me encuentro con un bombón como vos que me hace esta entrevista ¿y pensás que no te lo voy a decir? ¡Estás más fuerte que el titanio!”, le había enrostrado en octubre 2020.

